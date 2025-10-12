Presidente do Porto alerta sobre brasileiros: ‘Não dá pra competir’
André Villas-Boas fala sobre jogadores presentes na Seleção
O presidente do Porto, André Villas-Boas, voltou a alertar para as dificuldades do futebol português em competir no mercado de transferências internacional. Durante o Portugal Football Summit, o dirigente mencionou jogadores brasileiros como Vini Jr, Endrick e Estevão para ilustrar o novo cenário, no qual os clubes locais já não conseguem rivalizar financeiramente com as grandes potências da Europa.
— Já não se consegue competir. O Vinícius, o Endrick e o Estevão são contratados por Chelsea e Real Madrid, em vez de serem por Porto e Benfica [...] As estruturas dos grandes clubes, como Real Madrid, City e Barça, já contratam os garotos de 16, 17 ou 18 anos que antes vinham para o futebol português — lamentou Villas-Boas.
Villas-Boas destaca competição com clubes de menos renome
O presidente dos Dragões destacou que o mercado mudou completamente. Segundo ele, o Porto, que antes disputava reforços com clubes como Atlético de Madrid ou Marseille, hoje se vê competindo com equipes de menor expressão, como Burnley, Sunderland e Bologna.
Villas-Boas revelou que o clube precisou reformular toda a sua estrutura financeira para continuar competitivo. O investimento mais alto da última janela foi o do meio-campista dinamarquês Victor Froholdt, de 19 anos, por 20 milhões de euros. Outros nomes como Gabri Veiga, Alberto Costa, Borja Sainz e Nehuén Pérez também chegaram por valores entre 13 e 15 milhões de euros.
— O Porto fez compras grandes que obrigam a salários grandes, e isso tem impacto direto nas contas. Tivemos que vender muito em janeiro e junho do ano passado para ter folga econômica e atacar o mercado — explicou.
