O zagueiro brasileiro Zé Vitor vem se consolidando no continente europeu. Revelado no América-MG e com passagem no Bahia, o jogador está na sua primeira temporada europeia e é um dos grandes destaques do Nacional, que está na 14ª posição da tabela do Campeonato Português.

Titular absoluto da equipe, Zé Vitor é um dos atletas com maior minutagem no elenco e foi fundamental na última vitória da equipe. No confronto contra o Porto, o zagueiro marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 e teve atuação defensiva estupenda. Na ocasião, o defensor foi eleito o “Man Of the Match”.

- Fiquei muito feliz de marcar e poder ajudar a equipa em um jogo extremamente importante para os nossos objetivos no campeonato. Seguiremos trabalhando forte no dia a dia e com foco sempre na próxima partida.

Em seu Instagram pessoal, o brasileiro comemorou muito o gol marcado e a vitória, que valeu três pontos na tabela de classificação do Campeonato Português. Além disso, Zé Vitor dedicou o gol ao seu filho, que está a caminho, e também à sua esposa.

“Tarde mágica, glória a Deus! Desejo esse gol ao meu filho que está a caminho e a minha esposa que é meu Porto Seguro, sempre irei correr por vocês!", escreveu o zagueiro do time português.

A próxima partida do Nacional será contra o Gil Vicente, no domingo, que está na 11ª colocação da tabela.

Zé Vitor chegou ao Nacional na última temporada após defender o Tombense entre 2023 e 2024. Foram 25 jogos disputados e quatro gols marcados pela equipe mineira. Pelo time português, o defensor soma 16 partidas e um gol marcado.

Tabela do Campeonato Português

Com a 18ª rodada do Campeonato Português chegando, o Sporting é o líder com 41 pontos, seguido pelo Porto, que tem um ponto a menos. Arouca, Farense e Boavista estão na zona de rebaixamento com 15, 14 e 12 pontos, respectivamente.