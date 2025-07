Cria do Fluminense, Douglas está de casa nova. Após duas temporadas de muito destaque com a camisa do Nantes, da França, o meia, de 28 anos, é o mais novo reforço do Krasnodar, da Rússia. O contrato é de três anos, até julho de 2028, e ele vestirá a camisa 66 do Touro, que neste ano conquistou o inédito título do Campeonato Russo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ao acertar com o novo clube, o jogador fez questão de agradecer ao Nantes, primeiramente, que o contratou junto ao PAOK, da Grécia, em agosto de 2023. Com a camisa verde e amarela dos Canários, ele fez 57 jogos e quatro gols, um deles sobre o campeão PSG. Seu último ano foi considerado por ele mesmo como o melhor desde que chegou à Europa, em 2019, com sete participações em gols.

continua após a publicidade

— Foram dois anos de muito aprendizado e felicidade em Nantes. Poder jogar um campeonato como a Ligue 1 foi um enorme prazer e um dos maiores desafios da minha carreira. Foi um orgulho ter vestido essa camisa e, hoje, sou mais um fã de coração e estarei sempre na torcida. Só tenho a agradecer por tanto carinho, respeito e conexão que tive com os torcedores — declarou.

Após ser formado pelo Fluminense e se tornar profissional, Douglas foi vendido ao Corinthians, em 2018. Chegou a ser emprestado ao Bahia antes de partir para o futebol europeu. Muito mais maduro, com um futebol de imposição física e técnica apurada, ele encara mais este passo na carreira com expectativa e motivação. E não vê a hora de estar com os novos companheiros.

continua após a publicidade

— O Krasnodar quis muito contar comigo, confiou no meu trabalho e vou procurar retribuir à altura. Chego num clube novo, que tem apenas 17 anos de vida e acaba de se sagrar campeão russo pela primeira vez. Estou muito empolgado para iniciar mais esse desafio na minha carreira. Que eu possa dar sequência à boa temporada que fiz e seja feliz aqui também — completou Douglas.

Douglas vai vestir a camisa 66 do Krasnodar (Foto: Divulgação/Krasnodar)

Números de Douglas pelo Nantes