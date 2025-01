Zagueiro oferecido ao Corinthians é anunciado pelo Olympique de Marselha

Luiz Felipe, zagueiro ítalo-brasileiro de 27 anos, foi anunciado como reforço do Olympique de Marselha, da França. O jogador acertou um contrato com a equipe até metade de 2026. Nesta janela, o atleta havia sido oferecido ao Corinthians que chegou a avaliar a sua contratação.

Em dezembro, representantes do atleta procuraram o Timão. Fora dos planos do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, o jogador poderia se encaixar no plano de reforços do Corinthians, que prioriza a contratação de atletas sem vínculo contratual e disponíveis sem custos para o clube. A informação foi divulgada pelo 'Trivela'.

Modesto no mercado, o clube alvinegro evita entrar em leilão para contratar nesta janela. O principal objetivo do Timão é manter a base que terminou o último Campeonato Brasileiro. Até então, o Corinthians renovou o vínculo com Romero, Carrillo, Maycon, Hugo Souza e Breno Bidon.

Carreira de Luiz Felipe

O último clube do ítalo-brasileiro foi o Al-Itihhad, da Arábia Saudita. Nascido em Colina, interior de São Paulo, o atleta foi revelado pelo Ituano, mas logo se transferiu ao Lazio, em 2026. Luiz Felipe passou nove temporadas na Europa, passando também pelo Salernitana e pelo Betis, da Espanha.

Em 2022, o jogador se naturalizou italiano a pedido do treinador Roberto Mancini, que comandava a Azurra na época, entretanto, Luiz Felipe fez apenas uma partida pela seleção nacional da Itália.

