Fora dos planos do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, o zagueiro Luiz Felipe foi oferecido ao Corinthians e pode retornar ao Brasil após nove temporadas no exterior. Representantes do jogador procuraram o clube paulista nos últimos dias, que estuda a possibilidade de formalizar uma proposta.

O sistema defensivo é uma das prioridades do Corinthians nesta janela de transferências, e a direção alvinegra trabalha para reforçar o setor com foco na disputa da Copa Libertadores. A informação foi divulgada inicialmente pela "Trivela".

O jogador também foi oferecido ao Palmeiras, que não descarta a possibilidade de contratá-lo, mas prioriza um zagueiro canhoto para reforçar o elenco. Caso Vitor Reis ou Naves sejam negociados nesta janela, o rival paulista pode rever sua posição em relação ao atleta.

Outros clubes do futebol brasileiro acompanham a situação de Luiz Felipe, mas esperam pela rescisão contratual com o Al-Ittihad para avançar com as tratativas.

Luiz Felipe durante partida da Lazio (Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

Conheça Luiz Felipe

Formado nas categorias de base do Ituano, clube do interior de São Paulo, Luiz Felipe iniciou sua carreira profissional em 2016, quando se transferiu para a Salernitana, da Itália, onde atuou por uma temporada. Depois disso, ainda no futebol italiano, defendeu a Lazio antes de seguir para o Betis, na Espanha.

Naturalizado italiano em 2022, Luiz Felipe foi negociado para o futebol saudita no ano seguinte, onde jogou pelo Al-Ittihad. O zagueiro chegou a ser convocado para as categorias de base da Seleção Brasileira, mas nunca teve oportunidade na equipe principal.