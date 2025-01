Invencibilidade histórica: Corinthians amplia sequência na Copinha 2025

O Corinthians venceu o Rio Branco-AC por 3 a 0 pela segunda rodada da Copinha. Luiz Fernando, Denner e Dieguinho marcaram na partida desta terça-feira (7). Com a vitória, o clube alvinegro garantiu vaga na próxima fase da competição. Além disso, o Timãozinho aumentou uma sequência história na competição.

O Corinthians não perde uma partida na primeira fase da Copinha desde 2003. A última derrota ocorreu por 2 a 1 para o Inter de Limeira, no estádio do adversário. Esse revés fez o Timão ser eliminado ainda na fase inicial daquele ano. Desde então foram 65 jogos.

A última derrota do Timão na Copinha, incluindo as fases eliminatórias, foi em 2023, na etapa de dezesseis avos de final, quando o Corinthians perdeu por 2 a 1 para o Sport e foi eliminado. Desde então, são 11 jogos de invencibilidade.

O Timãozinho é o atual campeão da Copinha. Na última temporada, o clube alvinegro garantiu o título após vencer o Cruzeiro na decisão por 2 a 1, na Neo Química Arena. O gol da vitória foi marcado por Kayke, que atualmente está integrado ao time profissional.

Corinthians venceu (Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag.Corinthians)

Tradição na Copinha

O Corinthians conquistou o campeonato em 11 oportunidades: 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2023. Neste ano, o clube alvinegro visa aumentar a sua dinastia no torneio. Na atual edição, o Corinthians já está classificado para a fase de mata-mata.

Na liderança do Grupo 27, o Timão tem o mesmo número de pontos que o Santo André, mas leva vantagem no saldo de gols: seis a favor do Corinthians contra três do clube do ABC paulista. Os times se enfrentam na próxima sexta-feira (10), às 17h (de Brasília).