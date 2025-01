‘Terrão’ pode ser a solução para suprir saída de Fagner do Corinthians

A saída de Fagner para o Cruzeiro deixou uma lacuna na lateral-direita do Corinthians. Com 35 anos, o atleta foi emprestado ao clube mineiro para a próxima temporada. O Timão inicia o ano apenas com Matheuzinho para a posição.

continua após a publicidade

➡️Silêncio e apelo da Fiel: os bastidores do retorno de Garro ao Corinthians

Com uma postura modesta no mercado, o Timão ainda não realizou contratações nesta janela de transferências. A meta da diretoria é manter a base que terminou o último Campeonato Brasileiro com nove vitórias consecutivas.

O Corinthians emprestou Fagner ao Cruzeiro visando economizar na folha de salários. Com uma dívida avaliada em R$ 2,4 bilhões, valor informado pelo clube no 'Dia da Transparência', em setembro, a diretoria do Timão entende que o clube precisa ser responsável com as finanças.

continua após a publicidade

O veterano tem contrato até o final de 2026. Para viabilizar o negócio, o Corinthians vai pagar 45% do salário do jogador, enquanto o Cruzeiro vai pagar os 55% restantes. Ao olhar para as suas joias do Terrão, como é chamada as categorias de base do Timão, Ramón Díaz pode arrumar uma solução.

Fagner deixou o Corinthians no começo deste ano (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Laterais da base

Léo Maná

Capitão da conquista última Copinha, em 2023, o lateral-direito de 20 anos busca oportunidades com Ramón Díaz. Em 2024, o jogador chegou a integrar o elenco profissional após a conquista do torneio de base.

continua após a publicidade

Na última temporada, o jogador disputou cinco partidas, sendo quatro delas na sequência de vitórias do Timão que garantiu uma vaga para a Pré-Libertadores. Léo Mana entrou no decorrer das partidas contra Athletico, Cuiabá, Palmeiras e Vitória.

A estreia do jogador no time titular foi em 2022, na derrota por 1 a 0 contra o América-MG, no estádio Independência, pelo Campeonato Brasileiro. Com 18 anos, o atleta ganhou uma oportunidade após treinador da época, Vítor Pereira, escalar o time misto na competição nacional.

Léo Mana chamou atenção por sua liderança dentro do grupo nas categorias de base. Com a saída do Fagner, o jogador espera ter chances com Ramón Díaz nos primeiros jogos do Campeonato Paulista, que começa no dia 16 de janeiro.

Léo Mana foi um dos destaques do Corinthians na última Copinha (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Gabriel Caipira

Com 19 anos, o lateral-direito também esteve no elenco que conquistou a Copinha do último ano. Nesta temporada, o jogador é o titular e um dos destaques da equipe treinada por Orlando Ribeiro. Caipira anotou duas assistências nas primeiras partidas do Corinthians no torneio.

O atleta já treinou com os profissionais, entretanto, ainda não foi relacionado para uma partida dos profissionais. Caipira pode ganhar uma oportunidade nos primeiros jogos do Corinthians no Campeonato Paulista.

Jogador é um dos destaques do Corinthians na Copinha (Foto: Reprodução/Instagram/gabrielsiva05_)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Próximo compromisso do Timão

O Timão começa sua preparação para a disputa da temporada. A primeira partida oficial dos comandados de Ramón Díaz está marcada para o dia 16 de janeiro, uma quinta-feira, quando o clube alvinegro encara o Red Bull Bragantino, às 19h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.