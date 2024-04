Murillo em ação pelo Nottingham Forest (Foto: Oli SCARFF / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/04/2024 - 11:55 • Nottingham (ING)

Os rivais espanhóis Barcelona e Real Madrid travarão uma guerra também no mercado de transferências. Segundo o jornal "Daily Mail", a dupla tem interesse na contratação do zagueiro Murillo, ex-Corinthians e atualmente defendendo o Nottingham Forest-ING.

Murillo vem brilhando com a camisa do Forest, empilhando grandes jogadas e atuações no futebol inglês. A expectativa da diretoria do clube é uma venda que atinja pelo menos a casa dos 50 milhões de libras esterlinas (R$ 319,8 milhões na cotação atual).

Além de Barcelona e Real Madrid, outros cinco clubes estão de olho no brasileiro. Da Premier League, os gigantes Chelsea, Liverpool e Arsenal, além do novo rico Newcastle; somado ao quarteto, aparece o Paris Saint-Germain.

Murillo chegou ao Forest em agosto de 2023, sendo comprado junto ao Timão por cerca de 12 milhões de euros. Desde então, vem brilhando nos gramados ingleses, contribuindo com duas assistências em 31 jogos, e é um dos pilares da defesa de Nuno Espírito Santo. Atualmente, a equipe treinada pelo português ocupa a 17ª colocação da Premier League, com 26 pontos, um a mais em relação ao Luton Town, primeiro time na zona de rebaixamento.

Real Madrid e Barcelona vivem um momento ruim em seus sistemas defensivos por razões distintas. A equipe da capital, com um elenco enxuto - visando abrir espaço na folha salarial para Mbappé -, já precisou improvisar atletas como Carvajal e Tchouaméni na defesa, em vias de zagueiros lesionados. Já os catalães, com 34 gols sofridos em La Liga, estão longe do desempenho histórico de 2022-23, quando foram vazados em apenas 20 oportunidades.

Murillo, alvo de Real Madrid e Barcelona, em ação pelo Forest (Foto: Darren Staples / AFP)