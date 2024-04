Gigantes europeus miram Murillo, e Corinthians pode lucrar valor milionário

Murillo deixou o Corinthians em agosto de 2023 (Foto: Reprodução)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Rafael Marson • Publicada em 15/04/2024 - 13:05 • São Paulo (SP)

Negociado pelo Corinthians em agosto de 2023, Murillo pode estar de saída do Nottingham Forest-ING. Segundo informações do jornal inglês Daily Mail, as atuações do zagueiro atraíram o interesse de gigantes do futebol europeu, como Barcelona, Real Madrid, Liverpool e PSG.

De acordo com a publicação, a expectativa da equipe inglesa é negociar o defensor por pelo menos 50 milhões de libras (aproximadamente R$ 320 milhões, na cotação atual).

Vale lembrar que o Corinthians manteve 10% dos direitos econômicos de uma futura venda de Murillo, além de deter 2,5% em razão do mecanismo de solidariedade da Fifa. Portanto, em uma negociação futura do atleta, o timão possui 12,5% do valor total da transferência.

O principal fator que pode influenciar uma possível saída do zagueiro é a situação financeira do Forest. Precisando negociar atletas, o clube inglês vê em Murillo a principal esperança de arrecadação na próxima janela de transferências, por se tratar de um jogador jovem e sob contrato.

Ademais, o clube luta contra o descenso na Premier League e uma eventual queda facilitaria a saída do defensor. Atualmente, os Reds se encontram apenas um ponto à frente do Luton Town, que abre a zona de rebaixamento.

RELEMBRE A NEGOCIAÇÃO DE MURILLO

Em agosto de 2023, o Corinthians recebeu 12 milhões de euros (R$ 64,4 milhões) garantidos por 70% dos direitos econômicos do jogador, com mais 2 milhões de euros (R$ 10,7 milhões) em metas previstas em contrato. Dono de 80% dos direitos, o Timão permaneceu com 10% do lucro de uma futura venda.

Em agosto de 2023, o Corinthians negociou 70% do direitos econômicos do zagueiro Murillo por R$ 64,4 milhões (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)