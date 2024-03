Mbappé terá o maior salário do elenco do Real Madrid; veja valores

Mbappé comemora gol pela França. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/03/2024 - 15:01 • Redação do Lance!

A transferência de Mbappé ao Real Madrid está cada vez mais próxima de se tornar realidade. Com a saída iminente do PSG, o craque francês já chegou a um acordo com relação ao seu salário nos Blancos: o valor será menor que sua arrecadação bruta no time francês, mas mesmo assim, será o salário mais alto do estrelado elenco merengue.

Segundo o jornal francês L'Equipe, Kylian Mbappé receberá, mensalmente, entre 2,5 e 3,0 milhões de euros. A quantia é bem menor que seu salário atual no PSG, que gira em torno de 6 milhões de euros mensais - 72 milhões de euros por ano.

Mesmo que a redução salarial seja significativa, Mbappé será o jogador mais bem pago do elenco, superando lendas do clube, Toni Kroos (cerca de 2 milhões de euros) e Luka Modric (cerca de 1.8 milhões de euros), e atuais estrelas do time, Vinícius Jr e Bellingham (cerca de 1.7 milhões de euros cada).

Atualmente, Mbappé é o jogador mais bem pago entre os jogadores do futebol europeu, com uma diferença gritante para o segundo colocado, Harry Kane, que recebe 2.1 milhões mensais.