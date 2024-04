Craque ex-Santos acerta com a Juventus

Felipe Anderson venceu a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos 2016 (Foto: Reprodução / X)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/04/2024 - 11:16 • Turim (ITA)

Segundo informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, Felipe Anderson, meia-atacante da Lazio e ex-Santos, acerta últimos acordos verbais para ser jogador da Juventus na próxima temporada após uma semana de negócios.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Felipe está em fim de contrato com os Aquiloti, e chegou a ser sondado pelo próprio Santos em 2023, mas as negociações não avançaram, ele estará livre no mercado ao fim da temporada e a Juventus formalizou a proposta salarial ao jogador na semana passada, com tudo pronto para ser fechado em breve.

Em sua segunda passagem pela Lazio, o brasileiro de 31 anos participou da campanha da equipe na Champions League e ajudou a classificar para o mata-mata, mas caiu para o Bayern de Munique nas oitavas de final.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

(Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP)

Somando 319 jogos, 58 gols e 63 assistências pela Lazio nas duas passagens, Felipe Anderson chamou atenção da equipe de Turim pela atual temporada do jogador na equipe. O atleta também esteve no grupo campeão dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, fazendo parte do primeiro ouro da Seleção Brasileira no futebol.