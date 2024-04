Ex-Vasco, Alexandre Mattos acerta com novo clube

Alexandre Mattos está de clube novo (Foto: César Greco / Ag. Palmeiras / Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/04/2024 - 11:48 • Belo Horizonte (MG)

Ex-diretor de futebol do Vasco, Alexandre Mattos foi anunciado como novo executivo do América-MG nesta segunda feira (15). O dirigente deixou o Cruz-Maltino há três semanas, após 100 dias no cargo, por desentendimentos com a 777 Partners, dona da SAF do clube, e com a comissão técnica. O contrato com o Coelho vai até o fim desta temporada.

Alexandre Mattos começou a carreira no próprio América-MG e retorna ao clube após 19 anos. Além disso, o dirigente tem boa relação pessoal com Marcus Salum, presidente da SAF americana. Durante a primeira passagem de Mattos, o Coelho foi campeão da Série C do Campeonato Brasileiro, em 2005.

Atualmente, Fred Cascardo ocupa o cargo de diretor de futebol do América-MG. Ele está no clube deeste o início de 2022, quando deixou as categorias e base e assumiu o profissional. Curiosamente, ele substituiu Paulo Bracks, que trabalhou no Vasco antes de Alexandre Mattos.

