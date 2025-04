Zagueiro do Bayern empurra gandula após eliminação; veja

Frustrado com o resultado e ainda em busca da classificação no jogo contra a Inter de Milão, o zagueiro do Bayern, Josip Stanisic, empurrou um gandula no chão. A cena foi vista ao logo da partida de volta das quartas de final da Champions League, em que os alemães foram eliminados no Giuseppe Meazza.

Na pressa para sair com a bola e seguir em busca do gol da classificação, Stanisic foi em direção ao gandula para pegar a bola. O garoto, por sua vez, estava mais inclinado a ajudar a Inter de Milão e jogou o objeto pra longe. De imediato, o croata o empurrou no chão.

Logo ao fim da partida, o zagueiro do Bayern fez questão de comentar sobre o ocorrido envolvendo o gandula. Segundo ele, a atitude ocorreu no calor do momento, sem intenção de ferir o garoto ou algo do tipo.

— Todo time do mundo gasta o tempo quando está ganhando. Foi um pouco estúpido da minha parte empurrá-lo para lá — comentou.

Stanisic empurrando gandula durante o jogo entre Inter e Bayern de Munique pela Champions League (Foto: Reprodução)

Nas redes sociais, Stanisic lamentou a eliminação do Bayern como um todo. Atualmente com 25 anos, o croata chegou ao Bayern em 2021, já tendo conquistado quatro títulos de Bundesliga e uma Copa da Alemanha.

Bayern perde fortuna com eliminação na Champions

Ao não se classificar para a semifinal da Champions, o Bayern de Munique deixou de receber 15 milhões de euros (R$ 99 milhões). Soma-se a quantia financeira que os Bávaros ganhariam com venda de ingressos, transmissão, entre outros. A equipe de Vincent Kompany também perde a oportunidade de ganhar 18,5 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) em uma eventual ida à final.