Atacante do Gabão morre após cair de um prédio de 11 andares

O futebol está de luto. Aaron Boupendza, do Gabão, faleceu na quarta-feira (16) após cair de um prédio de 11 andares. Artilheiro da liga turca em 2021, o atacante estava no Zhejiang, da China.

As circunstâncias do caso levaram a uma ampla especulação, mas as autoridades chinesas emitiram uma declaração esclarecendo a situação. Segundo o jornal "Türkiye Today", a polícia local confirmou que a morte do jogador foi resultado de uma queda acidental e que não houve envolvimento de nenhuma atividade criminosa.

O presidente gabonês Brice Oligui Nguema prestou-lhe homenagem logo após sua morte.

— Foi com grande tristeza que soube do trágico falecimento de Aaron Boupendza, um talentoso centroavante que trouxe honra ao futebol gabonês. Ofereço minhas sinceras condolências à família e aos entes queridos. Deus abençoe sua alma — disse o representante político.

Companheiro de seleção, o astro Pierre-Emerick Aubameyang também expressou condolências ao jogador, por meio do stories na sua conta do Instagram:

— Estou sem palavras, descanse em paz, meu irmão — escreveu o ex-Arsenal.

Carreira de Boupendza ⚽

Andarilho do futebol, Boupendza começou a carreira como jogador profissional em um centro de formação de atletas no Gabão, até chegar no Bordeaux, da França. Contudo, não atuou pela equipe principal do clube, sendo constantemente emprestado para times de menor expressão do país.

A trajetória do atacante mudou com a transferência para o Hatayspor, da primeira divisão do futebol turco, em 2020. Em novos territórios, Boupendza desabrochou com 22 gols em 36 exibições na liga nacional, o que o coroou como artilheiro do torneio e membro do time ideal da edição 2020/21.

Após sucesso momentâneo na Europa, o jogador aproveitou o bom momento para participar do atual fenômeno das ligas dos países do Oriente Médio. Al-Arabi, do Catar, e Al Shabab, da Arábia Saudita, foram os respectivos destinos do goleador. Ele ainda teve oportunidades no Cincinatti, dos estados Unidos, e no Rapid București, da Romênia, até chegar ao futebol chinês, no Zhejiang. Em 2025, Boupendza tinha quatro gols em seis partidas disputas.

