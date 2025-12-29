Galatasaray estuda contratação de zagueiro do Real Madrid
Rüdiger tem apenas mais seis meses de contrato com o Real Madrid
O Galatasaray monitora a situação do zagueiro Antonio Rüdiger, do Real Madrid, e planeja uma tentativa de contratação já para a janela de transferências de janeiro. Segundo informações do jornal espanhol "As", o clube turco vê no defensor de 32 anos o perfil ideal de liderança e vigor físico para fortalecer o elenco na busca pelo quarto título consecutivo do Campeonato Turco, onde atualmente lidera com três pontos de vantagem sobre o rival Fenerbahçe.
Rüdiger está nos últimos meses de seu contrato com o Real Madrid, que expira ao final desta temporada. Embora exista interesse mútuo em uma renovação, o impasse contratual abriu brecha para o interesse de outros gigantes. Além do Galatasaray, o Paris Saint-Germain e os clubes sauditas Al-Nassr e Al Hilal também avaliam a contratação do alemão. O técnico Okan Buruk enxerga Rüdiger como o parceiro ideal para nomes como Davinson Sánchez e Wilfried Singo na defesa titular.
Planejamento do Real Madrid e mercado defensivo
Apesar da importância de Rüdiger, o Real Madrid já projeta uma reformulação em sua linha defensiva para o verão de 2026. O clube espanhol descartou investir em Dayot Upamecano ou Ibrahima Konaté, focando suas atenções em Marc Guéhi, do Crystal Palace. Esta movimentação ocorreria após as chegadas recentes de Dean Huijsen e Trent Alexander-Arnold, reforçando a estratégia de renovação do setor.
Sob o comando de Xabi Alonso, o Real Madrid conseguiu se estabilizar e encerrou o ano de 2025 com três vitórias consecutivas. A equipe merengue inicia 2026 ao encarar o Real Betis no próximo domingo (4), antes de embarcar para a Arábia Saudita, onde disputará a Supercopa da Espanha.
O futuro de Rüdiger deve ser definido nos primeiros dias de janeiro, com o Galatasaray disposto a apresentar uma oferta concreta para antecipar a saída do atleta. Na temporada, o alemão soma seis jogos e recém retornou aos gramados após uma lesão na coxa, que o afastou de atividade por 15 partidas.
