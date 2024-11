Jogadores do Barcelona comemoram gol na Champions League (Foto: Andrej Isakov/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 12:13 • Catalunha (ESP)

Pau Cubarsí, zagueiro do Barcelona, sofreu uma pancada forte em jogo contra o Estrela Vermelha, pela Champions League. O defensor foi atingido com um chute involuntário no rosto pelo atacante Spajic, e precisou ser substituído do confronto.

Após a partida, o jovem foi examinado pela equipe médica e levou dez pontos no rosto. Nas redes sociais, o clube publicou uma foto do jogador com a região ensanguentada, e brincou com a situação.

Everything for the Club pic.twitter.com/8NibaXo1ON — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 7, 2024

Tradução: "Tudo pelo clube".

Segundo o jornal "Marca", Cubarsí quer jogar diante da Real Sociedad no final de semana, em jogo de La Liga, mas o técnico Hansi Flick mantém cautela sobre sua escalação. Ainda assim, não é desfalque certo, visto que o plantel conta com problemas no sistema defensivo: Ronald Araújo, Eric García e Andreas Christensen têm lesões de longo prazo e não estarão disponíveis para a visita ao Anoeta.

🔵🔴 BARCELONA VENCE NA CHAMPIONS

O Barcelona superou o Estrela Vermelha com autoridade por 5 a 2 na Sérvia, em jogo válido pela quarta rodada da fase de liga da Champions. O triunfo catalão contou com dois gols de Lewandowski e um do brasileiro Raphinha, que vive grande fase sob o comando de Flick.

Os três pontos conquistados colocaram o Barça na região de qualificação direta às oitavas de final no novo formato. O time ocupa a sexta colocação, com nove pontos - venceu três jogos e perdeu apenas na estreia, em derrota para o Monaco na França.

Pau Cubarsí é considerado uma das joias da base do Barcelona (Foto: Lluis Gene / AFP)