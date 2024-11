Fifa estreará novo formato do Mundial de Clubes em 2025 (Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 09:47 • Cidade do México (MEX)

León e Pachuca, dois dos três clubes mexicanos garantidos no Super Mundial de Clubes de 2025, terão um problema para resolver com a Fifa. A entidade máxima do futebol informou à dupla que um ponto do regulamento não permitirá que ambos disputem a competição simultaneamente.

Os dois times do México são propriedade do empresário Jesús Martínez Patiño, que também em investe em clubes de menor porte no país, como o Coyotes de Tlaxcala e o Mineros de Zacatecas, além do Talleres-ARG e do Everton-CHI. Porém, as regras da competição impedem que clubes do mesmo proprietário estejam qualificados. Portanto, Martínez precisará escolher apenas um para viajar aos Estados Unidos para a disputa.

📃 O QUE DIZ A REGRA DO MUNDIAL DA FIFA?

"Artigo 10: Propriedade de vários clubes

10.1 - Para garantir a integridade da competição, os clubes participantes devem cumprir com os seguintes critérios do acordo de participação e deverão seguir cumprindo com eles até o final da competição:

a) Nenhum clube poderá, de maneira direta ou indireta:

I) possuir valores ou ações de nenhum outro clube participante na competição, ou comercializar com eles;

II) ser um membro de outro clube participante na competição;

III) estar implicado de nenhum modo na gestão, administração e resultados de qualquer outro clube participante na competição;

IV) ter qualquer tipo de poder de gestão, administração e resultados sobre qualquer outro clube participante na competição."

Com a integração entre os dois clubes, a Fifa já notificou Jesús Martínez, que passará pela necessidade de escolher um dos dois. Ainda não se sabe qual será o critério adotado pelo mandatário, nem qual clube associado à Concacaf assumirá a vaga.

O León conquistou o lugar no Super Mundial após vencer a Concachampions de 2023, no ano seguinte, foi a vez do Pachuca. O Seattle Sounders-EUA, campeão em 2022, e o Monterrey-MEX, triunfante em 2021, completam as quatro vagas destinadas aos clubes da confederação.

León e Pachuca, propriedades de Jesús Martínez Patiño, têm problema para disputar o Mundial da Fifa em 2025 (Foto: Reprodução / León)

Um caso semelhante aconteceu na Champions League de 2024-25. Manchester City e Girona, propriedades do City Football Grupo (CFG), tiveram suas qualificações ameaçadas, mas os espanhóis provaram ter certo nível de autonomia em relação aos ingleses, e o acordo de não haver negociações traçadas a partir de julho entre os clubes facilitou a participação dupla. Savinho, brasileiro que vestia a camisa dos catalães, já havia acertado sua transferência para os mancunianos em fevereiro, o que não atrapalhou a decisão.

Botafogo e Atlético-MG disputarão a última vaga aberta para a Conmebol (Flamengo, Fluminense, Palmeiras, River Plate e Boca Juniors estão garantidos) na final da Libertadores, no dia 30 de novembro. Porém, caso Lyon, Crystal Palace ou RWD Molenbeek, times que têm John Textor como dono das respectivas SAF's, estivessem qualificados, a regra também se aplicaria ao time carioca.

O Super Mundial de Clubes da Fifa acontecerá entre os dias 15 de junho e 13 de julho de 2025, nos Estados Unidos, e contará com a participação de 32 clubes.