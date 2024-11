Com show de Raphinha e Lewa, Barcelona goleia fora de casa pela Champions

Raphinha comemora gol pelo Barcelona contra o Estrela Vermelha, pela Champions League (Foto: Andrej Isakovic/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 18:58 • Belgrado (SER)

O Barcelona venceu o Estrela Vermelha por 5 a 2, fora de casa, em jogo válido pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. Raphinha e Lewandowski, como de costume, balançaram as redes e foram protagonistas do resultado. Com o triunfo, o time blaugrana assume a sexta posição na classificação geral da competição, com três vitórias em quatro partidas.

Estrela Vermelha 2x5 Barcelona: como foi o jogo?

Apesar do primeiro tempo truncado, o Barcelona voltou para os vestiários com uma vantagem justa no placar. Aproveitando assistência de Raphinha, Inigo Martínez abriu o placar aos 13 minutos de jogo, e após o empate do Estrela Vermelha, anotado por Silas, Lewandowski foi às redes e recolocou o Barça na frente. O placar fez jus ao que as equipes demonstraram em campo: com peças mais perigosas à disposição, os visitantes tiveram mais volume de jogo.

Na segunda etapa, o Barcelona começou mais forte e transformou o triunfo em goleada. Lewa, mais uma vez, e Raphinha, com um golaço de fora da área, marcaram e ampliaram na Sérvia. Com a vantagem no placar, o time de Hansi Flick diminuiu o ritmo. Substituto de Raphinha no jogo, Fermín López fez mais um para o Barcelona, que ainda foi vazado outra vez antes do apito final, desta vez com Milson.

Com o terceiro triunfo na competição, o Barcelona amplia a ótima fase na temporada e alcança a sétima vitória consecutiva. No recorte, o time de Hansi Flick soma assustadores 33 gols marcados e apenas cinco sofridos.

Time do Barcelona comemora gol contra o Estrela Vermelha, pela Champions League (Foto: Andrej Isakov/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Estrela Vermelha 2x5 Barcelona

4ª rodada - Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de novembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Rajko Mitic, em Belgrado (SER)

🥅 Gols: Martínez (13'/1ºT), Lewandowski (43'/1ºT, 8'/2ºT), Raphinha (10'/2ºT) (BAR); Silas (27'/1ºT) e Milson (39'/2ºT) (ZVE)

🟨 Cartões amarelos: Ndiaye e Spajic (ZVE)

🟥 Cartões vermelhos: -



⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

ESTRELA VERMELHA (Técnico: Vladan Milojevic)

Ilic; Rodic (Milson), Spajic, Djiga e Seol; Maksimovic (Ilic), Elsnik, Kanga (Dálcio), Krunic e Silas (Prutsev); Ndiaye (Katai)



BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Pena; Martín, Martínez (Domínguez), Cubarsí, Koundé; Casadó e De Jong (Gavi); Raphinha (López), Yamal e Pedri (Olmo); Lewandowski (Pau Victor)