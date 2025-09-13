Zagueiro cotado na Seleção revela inspiração em lenda da NBA
Bremer está em grande fase na Juventus
Pilar de uma defesa que ainda não sofreu gols no Campeonato Italiano, o zagueiro Bremer vive uma grande fase na Juventus. E o segredo para o alto nível, segundo o próprio jogador, vem de outro esporte. Em entrevista ao podcast "Juventus Small Talk", o brasileiro revelou sua inspiração em Kobe Bryant, lenda da NBA, e em sua famosa "Mamba Mentality" (Mentalidade Mamba).
'Descobri a Mamba Mentality': a inspiração de Bremer em Kobe
Bremer contou que, durante a pandemia de Covid-19, estava incomodado com sua irregularidade em campo e buscou exemplos de atletas de ponta para se inspirar.
— Comecei a acompanhá-lo na época da Covid. Foi um ano difícil: fazia jogos excelentes, nota 10, e logo depois um jogo nota 3. Não conseguia encontrar equilíbrio — disse o zagueiro. — Procurei exemplos na internet e me deparei com Kobe Bryant e Michael Jordan. Descobri a 'Mamba Mentality' do Kobe. Isso me ajudou muito no aspecto mental. A 'Mamba Mentality' significa melhorar todos os dias, nunca se contentar.
A força mental foi fundamental para o brasileiro superar o momento mais difícil da carreira. Em outubro de 2024, ele rompeu o ligamento do joelho esquerdo e ficou mais de oito meses parado.
— Foram meses muito longos. No início, eu precisava da minha esposa para tudo: ela me levava ao treino, eu não conseguia nem andar sozinho ou ir ao banheiro. Foi como recomeçar desde criança, aprender tudo de novo — desabafou Bremer. — Nesses meses parado, aprendi muito. Vi como os grandes atletas têm uma mentalidade vencedora: você precisa treinar, fazer sempre mais.
Hoje, aos 28 anos e em alta no futebol italiano, Bremer se vê como um dos líderes do elenco da Juventus, mas com um estilo próprio.
— Sinto-me um líder, mas não falo muito fora de campo. Ajudo com a minha presença e com exemplos de comportamento. Tenho experiência e procuro orientar os mais jovens. Somos uma equipe com fome de vitória, queremos chegar a grandes níveis — finalizou.
