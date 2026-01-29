Zagueiro brasileiro mira primeira vitória com time da Turquia
Rodrigo Becão chegou ao Karimpasa por empréstimo
O zagueiro brasileiro Rodrigo Becão iniciou sua trajetória no Kasimpasa com foco na recuperação da equipe no Campeonato Turco. Recém-contratado por empréstimo, o defensor já estreou pelo clube e chega com a missão de reforçar o sistema defensivo em um momento de busca por resultados na competição nacional.
Com experiência consolidada no futebol europeu, Becão acumula passagens por Udinese e Fenerbahçe, onde atuou em alto nível nas últimas temporadas. A contratação foi tratada internamente como estratégica, tanto pelo perfil técnico quanto pela liderança do jogador, visto como um dos "xerifes" do elenco nesta reta da temporada.
Em sua primeira semana no novo clube, o brasileiro destacou a rápida adaptação ao ambiente e ao grupo.
– Fui muito bem recebido pelo grupo e isso naturalmente facilita os processos. Estamos focados em retomar o caminho das vitórias para alcançar os objetivos traçados pelo clube na temporada – afirmou o defensor.
Rodrigo Becão coleciona experiências na Europa
A próxima oportunidade para buscar a primeira vitória com a camisa do Kasimpasa será nesta sexta-feira (30), quando a equipe enfrenta o Samsunspor, em casa, pelo Campeonato Turco. O confronto é visto como importante para a reação da equipe na tabela.
Projetando a partida, Becão ressaltou a necessidade de o time se impor diante da torcida e transformar o mando de campo em vantagem competitiva.
– Será uma partida difícil, mas é fundamental vencermos. Estamos realizando uma boa semana de trabalho e precisamos dar essa resposta positiva para o nosso torcedor – disse o zagueiro.
