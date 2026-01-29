Com vagas indefinidas, veja o que está em jogo na Europa League

A oitava e última rodada da Europa League será realizada nesta quinta-feira (29), com 28 equipes sem ter o futuro dentro da competição. As 18 partidas acontecerão de forma simultânea e irão revelar os classificados diretos às oitavas de final, os times que disputarão os playoffs e aqueles que estarão eliminados.

No momento, Lyon e Aston Villa estão classificados de forma direta às oitavas de final, com campanha de 18 pontos (6V e 1D). Na outra ponta da tabela, Rangers, Sturm Graz, Nice, Ultrecht, Malmö e Maccabi Tel Aviv já estão eliminados.

Assim como na Champions League, a posição final na tabela é estratégica: os quatro melhores da fase de liga garantem o direito de decidir em casa não só as oitavas, mas também as quartas — e os dois primeiros ainda levam essa vantagem às semifinais. A final é disputa em jogo único, sem vantagem para nenhum dos dois finalistas, e será disputada no Beşiktaş Park, em Istambul (TUR).

O que está em jogo cada partida da rodada decisiva da Europa League

Celtic (24º) x Ultrecht (34º)

Celtic joga em casa e precisa vencer para se garantir nos playoffs da Europa League

O Ultrecht já está eliminado

Stuttgart (13º) x Young Boys (23º)

Já garantido nos playoffs, o Stuttgart sonha com vaga direta às oitavas, mas precisa vencer e torcer para tropeços de Real Betis, Porto, Genk, Estrela Vermelha e PAOK

O Young Boys e precisa vencer para se garantir nos playoffs da Europa League

Porto (9º) x Rangers (31º)

Já garantido nos playoffs, o Porto sonha com vaga direta às oitavas, mas precisa vencer e torcer para tropeço de, ou Real Betis, ou Ferencváros, ou Roma, ou Braga, ou Midtjylland.

O Rangers já está eliminado

Lyon (1º) x Paok (12º)

Líder da fase de liga, o Lyon busca a vitória para confirmar a primeira colocação Já garantido nos playoffs, o PAOK sonha com vaga direta às oitavas, mas precisa vencer e torcer para tropeços de Real Betis, Porto, Genk e Estrela Vermelha

Estrela Vermelha (11º) x Celta de Vigo (14º)

Garantidos nos playoffs, as Estrela Vermelha e Celta de vigo buscam a vitória e com o tropeços das equipes à frente na tabela para conseguir a classificação direta às oitavas de final

Midtjylland (4º) x Dínamo de Zagreb (20º)

O Midtjylland precisa de uma vitória simples para se garantir entre os oito primeiros da competição

O Dínamo de Zagreb já está garantido nos playoffs e não tem mais chances de se classificar de forma direta às oitavas

Go Ahead Eagles (30º) x Braga (5º)

O Go Ahead Eagles precisa vencer e torcer para tropeços de Celtic, Ludogorets-BUL, Feyenoord, Basel, Red Bull Salzburg e Steaua Bucareste para se classificar aos playoffs

Em caso de vitória, o Braga estará classificado entre os oito primeiros da Europa League

Nottingham Forest (16º) x Ferencváros (7º)

O Forest já está garantido nos playoffs e não tem mais chances de se classificar de forma direta às oitavas

Em caso de vitória, o Ferencváros estará classificado entre os oito primeiros da Europa League

Real Betis (8º) x Feyenoord (26º)

Em caso de vitória, o Real Betis estará classificado entre os oito primeiros

O Feyenoord precisa vencer e torcer para tropeços de Celtic e Ludogorets-BUL para se classificar aos playoffs

Ludogorets (BUL) (25º) x Nice (33º)

O Ludogorets precisa vencer e torcer para tropeços de, ou Celtic, ou Young Boys, ou Brann, ou Lille para se classificar aos playoffs

O Nice já está eliminado

Maccabi Tel Aviv (36º) x Bologna (15º)

O Maccabi Tel Aviv já está eliminado Já garantido nos playoffs, o Bologna sonha com vaga direta às oitavas, mas precisa vencer e torcer para tropeços de Real Betis, Porto, Genk, Estrela Vermelha, PAOK, Stuttgart e Celta de Vigo

Lille (21º) x Freiburg (3º)

Em caso de vitória, o Lille estará classificado aos playoffs. Já o Freiburg pode até mesmo empatar para se garantir entre os oito primeiros

Sturm Graz (31º) x Brann (22º)

O Sturm Graz já está eliminado

Em caso de vitória, o Brann estará classificado aos playoffs

Aston Villa (2º) x Red Bull Salzburg (28º)

Vice-líder da fase de liga, o Aston Villa busca a vitória e torce para tropeço do Lyon para assumir a primeira colocação O Salzburg precisa vencer e torcer para tropeços de Celtic, Ludogorets-BUL, Feyenoord e Basel para se classificar aos playoffs

Panathinaikos (19º) x Roma (6º)

O Panathinaikos já está garantido nos playoffs e não tem mais chances de se classificar de forma direta às oitavas

Em caso de vitória, a Roma estará classificada entre os oito primeiros da Europa League

Basel (27º) x Viktoria Plzeň (17º)

O Basel precisa vencer e torcer para tropeços de Celtic, Ludogorets-BUL e Feyenoord para se classificar aos playoffs

O Viktoria Plzeň já está garantido nos playoffs e não tem mais chances de se classificar de forma direta às oitavas

Steaua Bucareste (29º) x Fenerbahçe (18º)

O Go Ahead Eagles precisa vencer e torcer para tropeços de Celtic, Ludogorets-BUL, Feyenoord, Basel e Red Bull Salzburg para se classificar aos playoffs

O Fenerbahçe já está garantido nos playoffs e não tem mais chances de se classificar de forma direta às oitavas

Genk (10º) x Malmö (35º)

Já garantido nos playoffs, o Genk sonha com vaga direta às oitavas, mas precisa vencer e torcer para tropeços de Real Betis e Porto

O Malmö já está eliminado

Troféu da Europa League (Foto: Fabrice Coffrini / AFP)

