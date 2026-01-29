Apesar do início impactante no futebol francês, Endrick não poderá atuar contra o PAOK, nesta quinta-feira (29), pela última rodada da fase de liga da Europa League, por uma limitação do regulamento da Uefa. A estreia continental pelo clube está prevista apenas para o mata-mata, a partir de março, quando as listas podem ser alteradas.

Contratado por empréstimo junto ao Real Madrid, Endrick chegou com status de reforço imediato e respondeu rapidamente em campo. Ainda assim, o Lyon não conseguiu incluí-lo na lista europeia para esta etapa da competição, que não permite inscrições ou substituições durante a fase de liga.

A liberação de Endrick para a Europa League ocorrerá com a abertura do período regulamentar de inscrições, após o fim da fase de liga. Com o Lyon garantindo vaga direta nas oitavas de final, o primeiro jogo continental do brasileiro pelo clube francês acontecerá em março, quando começam os confrontos eliminatórios, e aí o atacante poderá, enfim, estrear na competição europeia.

Endrick esbarra em regulamento da Uefa

A ausência de Endrick na Europa League tem base direta no artigo 32.1 do regulamento da competição. A norma determina que, após o encerramento da fase de liga e antes do início da fase eliminatória, cada clube pode inscrever no máximo três novos jogadores. Esse processo só é liberado depois da última rodada e tem prazo final estabelecido pela Uefa.

Durante a fase de liga, nenhuma alteração é permitida nas listas, nem mesmo em casos de lesão de longa duração. O impedimento atinge todos os reforços de inverno e não é exclusivo do Lyon. No caso de Endrick, a situação é reforçada pelo fato de o atacante já ter sido inscrito pelo Real Madrid em competição europeia nesta temporada, o que bloqueia qualquer exceção antes da abertura oficial do período de mudanças.

Com isso, o brasileiro ficou fora das partidas contra Young Boys e também não poderá atuar diante do PAOK, mesmo com o Lyon já garantido nas oitavas de final. A equipe francesa lidera a tabela da fase de liga e disputa a manutenção da primeira colocação geral, mas terá de fazê-lo sem o camisa 9.

Endrick põe a partida no bolso, faz três gols e Lyon goleia o Metz por 5 a 2 na Ligue 1 (Foto: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)

Mesmo sem poder jogar a Europa League neste momento, Endrick deixou sua marca rapidamente no cenário doméstico. O atacante soma quatro gols em três partidas pelo Lyon, incluindo o primeiro hat-trick da carreira, anotado no último domingo (25), contra o Metz. A sequência colocou o brasileiro no centro das atenções e acelerou a adaptação ao futebol francês.

O desempenho inicial também fortaleceu a avaliação interna do clube. O técnico Paulo Fonseca já manifestou interesse em ampliar o período de empréstimo, inicialmente previsto para seis meses, diante da resposta técnica e do impacto imediato no setor ofensivo. Em campo, Endrick mostrou presença de área, agressividade na finalização e capacidade de decidir jogos em curto espaço de tempo.

Enquanto isso, o Lyon precisará reorganizar o ataque para o compromisso europeu. Pavel Sulc é o nome indicado para ocupar a função na partida contra o PAOK, mantendo a estrutura utilizada nas rodadas anteriores da competição.

