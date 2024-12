Zagueiro brasileiro comemora boa fase na Turquia

Luccas Claro está em sua terceira temporada vestindo as cores do Eyupspor. Em 2024/25, soma 14 jogos. Ao todo, são 76 partidas, com 2 gols e 2 assistências. O atleta já atuou anteriormente no país, quando defendeu o Gençlerbirligi de 2016 a 2019.

O Eyupspor conquistou o seu acesso a elite do futebol turco na temporada passada, conquistando a segunda liga em 2023/2024.

- Teremos uma temporada de grandes jogos e confrontos que exigirão total atenção do início ao fim da partida. Essa etapa inicial da competição já mostrou a dificuldade que teremos daqui pra frente, mas fico feliz pelo nosso desempenho até aqui. Precisamos trabalhar pra manter o rendimento, ainda mais se tratando de uma competição de longo prazo - comentou.

Na última rodada, o time do zagueiro enfrentou o Galatasaray, líder da competição, e arrancou um empate, graças ao jogador brasileiro que tirou uma bola em cima da linha, evitando o gol do adversário.

- Foi um lance crucial que contribuiu para o resultado e nos fez pontuar em uma das partidas mais complicadas que teremos na competição - finalizou Luccas Claro.