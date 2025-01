A zagueira Daiane, ex-Flamengo, é a mais nova contratação do Portland Thorns FC, equipe da NWSL (National Women's Soccer League), dos Estados Unidos.

A jogadora, que se destacou no futebol brasileiro, chega ao time norte-americano com grandes expectativas para reforçar a defesa e somar sua experiência internacional.

Daiane, de 27 anos, foi uma das principais peças do Flamengo, demonstrando solidez e liderança tanto no Campeonato Brasileiro quanto nas outras competições disputadas. A defensora já vestiu também a camisa de outros times internacionais, como Real Madrid e PSG.

A chegada da zagueira Daiane ao Portland Thorns é vista como uma grande adição ao elenco, que já conta com algumas das melhores jogadoras do mundo. O Portland Thorns, vencedor de múltiplos títulos da NWSL, aposta em Daiane para fortalecer ainda mais sua defesa e garantir uma posição de destaque na temporada.

- Estou muito animada com a oportunidade de jogar nos Estados Unidos, em uma liga tão competitiva e com um time de tanta tradição. Espero ajudar o Portland Thorns a conquistar mais títulos e trazer minha experiência para o grupo - afirmou.

A contratação de Daiane é um reflexo do crescimento do futebol feminino brasileiro no cenário internacional, com jogadoras cada vez mais valorizadas em ligas de alto nível como a NWSL. A zagueira agora tem a chance de brilhar em uma nova etapa de sua carreira e contribuir para o sucesso de um dos clubes mais prestigiados da modalidade.

Brasileiras na NWSL

Além da zagueira Daiane, outras brasileiras estão reforçando a liga norte-americana. O principal nome é Marta, que renovou seu vínculo com o Orlando Pride por mais dois anos recentemente. Gabi Portilho, ex-Corinthians e atacante da seleção brasileira, também acertou sua transferência à liga para defender o Gotham FC.