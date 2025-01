Depois de cinco anos defendendo o Corinthians, a atacante Gabi Portilho decidiu encerrar sua passagem vitoriosa pelo clube. Embora tenha colecionado títulos pela equipe, principalmente na temporada de 2023, a jogadora revelou qual taça ficou pendente na carreira: o Mundial de Clubes.

O torneio criado pela Fifa tem previsão de ser disputado apenas em 2026, com modelo semelhante ao usado no masculino, que foi reformulado recentemente. No entanto, com a saída da equipe, Gabi Portilho não terá a chance de defender o Timão em caso de classificação.

- A única coisa que ficou faltando foi o Mundial, porque a gente conquistou todos os campeonatos. 2023 foi o ano que a gente levou todos os títulos. Então, acho que faltou o Mundial - afirmou a atacante, em entrevista exclusiva ao Lance!.

Sobre a passagem no Corinthians, Gabi Portilho não poupou elogios ao clube, que, segundo ela, foi quem abriu as portas para que pudesse voltar a jogar em alto nível após grave lesão no joelho, sofrida quando defendia o Madrid CFF.

- Minha passagem pelo Corinthians foi, para mim, o início da minha carreira pós-lesão. Meu recomeço, tudo que eu sou, tudo que eu vivi, tudo que eu construí. Foi usando a camisa do Corinthians, foi representando esse clube. Eu devo muito ao Corinthians por ter aberto as portas para mim, me dado a oportunidade de poder viver os melhores momentos da minha carreira. O Corinthians, para mim, foi tudo que eu construí e vivi.

O Corinthians, sem dúvida, é o time mais especial que eu já representei Gabi Portilho

Pelo Corinthians, Gabi Portilho conquistou inúmeros títulos. Ao todo, foram 15 taças levantadas em 162 jogos disputados. Em média, a atacante venceu uma competição a cada 10 partidas jogadas.

Segundo a jogadora, a decisão de deixar o Timão foi bastante difícil. No entanto, ela revelou que aceitou o desafio do Gotham FC para "sair da zona de conforto". Além disso, explicou o motivo que a fez se mudar para a NWSL, liga norte-americana, que tem a presença de Marta.

- Eu preciso continuar evoluindo como atleta. Então, eu quero buscar coisas melhores e maiores para a minha carreira. A liga americana é muito forte. Tanto que, de todos os anos que você acompanha aí, não tem um clube que ganhou em seguida, ganhou vários anos. É muito competitivo, vai me ajudar a evoluir como atleta, tecnicamente, fisicamente. Porque lá é muito físico, né? Muita força. M minha escolha foi pensando muito nisso - finalizou.

