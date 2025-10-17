Yamal toma decisão inusitada e irá parar de dar autógrafos a fãs

Quem já conseguiu um autógrafo de Lamine Yamal pode se dar por satisfeito, pois a tendência é que isso acabe. Quer dizer, de forma gratuita. De acordo com "Mundo Deportivo", a joia do Barcelona pretende comercializar sua assinatura após ter recebido uma oferta de uma empresa especializada neste ramo.

As negociações estão bem encaminhadas com a marca, que vende roupa e produtos com autógrafos de grandes nomes do esporte. Por conta disso, tem sido bastante comum o jovem jogador de apenas 18 anos apenas posar para foto com fãs e torcedores do clube catalão, não mais dar autógrafos.

Isto porque a instrução recebida pelo atacante é que quanto menos objetos autografados estiverem à disposição dos fãs, maior será o valor da sua assinatura.

O Barcelona está ciente e não foi contra o novo tipo de contrato de Yamal. No entanto, segundo o jornal espanhol, a diretoria do time catalão negocia a disponibilidade de um número determinado de autógrafos de Lamine a fim de cumprir com os compromissos já estabelecidos institucionalmente.

A ação, no entanto, não é inovadora. Muitos jogadores da NBA vendem seus autógrafos em produtos como camisa, bola, boné etc.

Barcelona x Girona: onde assistir

Barcelona x Girona: onde assistir

Barcelona e Girona terão os caminhos cruzados pela sétima rodada de La Liga. A partida será realizada neste sábado (18), às 11h15 (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP). O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+.

O Barcelona vem de duas derrotas consecutivas e um momento delicado na temporada, onde conviveu com algumas lesões de grandes astros, como Lamine Yamal. A equipe sofreu goleada por 4 a 1 para o Sevilla e derrota na Champions League, ao ser superado por 2 a 1 pelo PSG, dentro de casa. Os catalães perderam a liderança de La Liga após vitória do Real Madrid sobre o Villarreal, por 3 a 1.

Diferente das últimas temporadas, o Girona vive péssima fase e é a primeira equipe na zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol. O clube tem apenas seis pontos em oito rodadas, resultado de uma vitória, três empates e quatro derrotas. Apesar da vitória sobre o Valencia na partida anterior, o time ainda sofre com desequilíbrio entre os setores e fragilidade defensiva.