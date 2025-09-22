Yamal pode ser prejudicado na disputa pela Bola de Ouro por atitude com CR7
Atitude acontece na derrota para Portugal na final da Nations League em junho
O espanhol Lamine Yamal é um dos favoritos para a Bola de Ouro. A cerimônia será realizada nesta segunda-feira (22), às 16h (de Brasília). Promovida pela Revista France Football, a premiação acontece no Théâtre du Châtelet, em Paris.
Yamal pode ser prejudicado na disputa pela Bola de Ouro devido à atitude com Cristiano Ronaldo na última final da Uefa Nations League. Na ocasião, o atacante do Barcelona ignorou o atleta português após perder a final da competição. Um dos critérios para eleição da Bola de Ouro é o comportamento dentro e fora de campo
A seleção de Portugal venceu a Espanha nos pênaltis após 2 a 2 no tempo de jogo e foi campeã da competição pela segunda vez na história. No momento de cumprimento entre os atletas das duas seleções, ao final do jogo, a forma com que Yamal passa por Cristiano Ronaldo sem olhar para o português chamou a atenção de jornalistas e torcedores.
No jornal francês "L'Équipe", um dos responsáveis pela premiação, a atitude de Lamine Yamal, na Final da Nations League, não foi bem vista.
— Sua atitude na final da Liga das Nações contra Portugal, na qual se recusou a apertar a mão de Cristiano Ronaldo e não esperou que seus adversários recebessem o troféu, não contribuiu muito para sua imagem, dado o critério de classe que se atribui à designação do troféu que ele tanto almeja. — publicou o jornal
Yamal na Bola de Ouro
Em 2024, o atacante espanhol foi eleito o Golden Boy, prêmio que condecora o melhor futebolista sub-21 do futebol europeu. Lamine também se tornou o jogador mais novo a ganhar o troféu, vencendo aos 17 anos, quatro meses e 14 dias. A joia do Barcelona ficou em evidência ao se destacar com a Espanha na Eurocopa.
