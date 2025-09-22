menu hamburguer
Futebol Internacional

Yamal pode ser prejudicado na disputa pela Bola de Ouro por atitude com CR7

Atitude acontece na derrota para Portugal na final da Nations League em junho

Lamine Yamal aquece para jogo contra o Burussia
imagem cameraLamine Yamal aquece para jogo pela Champions League (Foto: Ina Fassbender/ AFP)
João Gabriel Nicolli
Estagiário
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 22/09/2025
12:45
  • Matéria
  • Mais Notícias

O espanhol Lamine Yamal é um dos favoritos para a Bola de Ouro. A cerimônia será realizada nesta segunda-feira (22), às 16h (de Brasília). Promovida pela Revista France Football, a premiação acontece no Théâtre du Châtelet, em Paris.

Yamal pode ser prejudicado na disputa pela Bola de Ouro devido à atitude com Cristiano Ronaldo na última final da Uefa Nations League. Na ocasião, o atacante do Barcelona ignorou o atleta português após perder a final da competição. Um dos critérios para eleição da Bola de Ouro é o comportamento dentro e fora de campo

Cristiano Ronaldo e Lamnine Yamal na final da Nations League após fazer o gol
Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal na final da Nations League (Foto: Tobias Schwarz / AFP)

A seleção de Portugal venceu a Espanha nos pênaltis após 2 a 2 no tempo de jogo e foi campeã da competição pela segunda vez na história. No momento de cumprimento entre os atletas das duas seleções, ao final do jogo, a forma com que Yamal passa por Cristiano Ronaldo sem olhar para o português chamou a atenção de jornalistas e torcedores.

No jornal francês "L'Équipe", um dos responsáveis pela premiação, a atitude de Lamine Yamal, na Final da Nations League, não foi bem vista.

— Sua atitude na final da Liga das Nações contra Portugal, na qual se recusou a apertar a mão de Cristiano Ronaldo e não esperou que seus adversários recebessem o troféu, não contribuiu muito para sua imagem, dado o critério de classe que se atribui à designação do troféu que ele tanto almeja. — publicou o jornal

Yamal na Bola de Ouro

Em 2024, o atacante espanhol foi eleito o Golden Boy, prêmio que condecora o melhor futebolista sub-21 do futebol europeu. Lamine também se tornou o jogador mais novo a ganhar o troféu, vencendo aos 17 anos, quatro meses e 14 dias. A joia do Barcelona ficou em evidência ao se destacar com a Espanha na Eurocopa.

