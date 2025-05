Técnico do Barcelona anuncia retorno de astro após oito meses

Lesionado desde setembro do ano passado, Ter Stegen esteve na reta final de recuperação e agora está 100% para os últimos jogos do Barcelona na temporada 2024/25. O técnico Hansi Flick, em coletiva de imprensa na véspera do duelo contra o já rebaixado Real Valladolid, pela 34ª rodada de La Liga, anunciou que o goleiro alemão voltou a ficar disponível na meta catalã.

No dia 23 de setembro de 2024, Ter Stegen saiu carregado da goleada por 5 a 1 no Villarreal pela La Liga. Após exames realizados, foi confirmada uma ruptura completa do tendão patelar do joelho direito, o que afastou o goleiro durante oito meses. Agora, o jogador estará à disposição para os jogos do Campeonato Espanhol

- É bom para o Szczesny poder descansar, e o Ter Stegen está indo muito bem, com um bom desempenho nos treinos. No momento, não estou pensando em mudar mais nada antes do final da temporada. O jogo de amanhã é do Ter Stegen, e depois veremos o que acontece - disse Hansi Flick.

Livre no mercado desde que deixou a Juventus, Szczesny chegou a anunciar a aposentadoria do futebol, porém, dois meses depois, o Barcelona contratou o polonês. Durante a recuperação de Ter Stegen, o veterano assumiu o lugar do alemão.

Disputa entre Szczesny e Ter Stegen no gol do Barcelona

Experiente, Szczesny assumiu e voltou a ser um dos melhores goleiros do mundo sob o comando de Hansi Flick. São 23 partidas na temporada, sendo 12 sem sofrer gols, ou seja, aproveitamento superior a 50%. Seu bom desempenho lhe trouxe, também, conforto em relação ao retorno de Ter Stegen e a briga pela titularidade.

Para confortar ainda mais Szczesny, caso o Barcelona queira utilizar Ter Stegen na Champions League, seria necessário tirar o polonês da lista de inscritos. A hipótese é vista como pouco provável, já que o Barça se encontra na semifinal e a tendência é que a base do time seja mantida para os jogos finais.

Fato é que, antes de se lesionar, Ter Stegen também era um dos melhores goleiros do mundo, além de ser homem de confiança do Barcelona desde 2014. Foram sete jogos disputados na atual temporada, sendo apenas um sem sofrer gols.