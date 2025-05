Ficha do jogo VAL BAR 34ª rodada La Liga Data e Hora Sábado (3) às horas 16h (de Brasília) Local Estádio José Zorrilla, em Valladolid (ESP) Árbitro Alejandro Muñiz Ruiz Assistentes Diego Sánchez Rojo e Fabián Blanco Rodríguez; Carlos Fernández Buergo (quarto árbitro) Var Daniel Jesús Trujillo Suárez; Valentín Pizarro Gómez (assistente) Onde assistir

Real Valladolid e Barcelona se enfrentam em duelo válido 34ª rodada da La Liga. A partida acontece neste sábado (3), no estádio José Zorrilla, em Valladolid (ESP), às horas 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

A curtos passos de ser campeão nacional pela segunda vez na temporada, o time de Hansi Flick tem 76 pontos (24 vitórias, quatro empates e cinco derrotas); saldo de 57 gols (89 feitos e 32 sofridos). O clube administrado por Ronaldo Fenômeno, por outro lado, encontra-se no extremo oposto da tabela, com 16 (quatro vitórias, quatro empates e 25 derrotas), além de saldo antagônico ao do adversário: −57 (24 feitos e 81 sofridos).

Este será o centésimo confronto entre as duas equipes, e o Barcelona detém um domínio considerável. São 66 triunfos do Barça, contra 17 do Valladolid, além de 16 igualdades no histórico geral. No último encontro, válido pelo primeiro turno desta temporada, os catalães não deram chances ao adversário e aplicaram uma goleada de 7 a 0.

✅ FICHA TÉCNICA

Real Valladolid x Barcelona

34ª rodada — La Liga

📆 Data e horário:sábado, 3 de maio, às 16h (de Brasília)

📍 Local: José Zorrilla, em Valladolid (ESP)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming)

🟨 Arbitragem: Alejandro Muñiz Ruiz (árbitro); Diego Sánchez Rojo e Fabián Blanco Rodríguez (assistentes); Carlos Fernández Buergo (quarto árbitro)

📺 VAR: Daniel Jesús Trujillo Suárez; Valentín Pizarro Gómez (assistente)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟣⚪ Real Valladolid (Técnico: Álvaro Rubio)

Ferreira; Perez, Comert, Aidoo, Aznou; Machis, Chuky, Juric, Amallah, Moro; Sylla

❌ Desfalques: Karl Hein e Henrique Silva (lesionados)

❓ Dúvida: Javi Sanchez e Kenedy

🔴🔵 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)

Ter Stegen; Eric Garcia, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Gerard Martín; Gavi, Pedri; Ansu Fati, Fermín López, Lamine Yamal; Ferrán Torres

❌ Desfalques: Jules Koundé, Marc Casadó e Marc Bernal (lesionados)

❓ Dúvida: Alejandro Balde e Robert Lewandowski