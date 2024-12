Yamal diz que Rodri merece o prêmio de melhor jogador do mundo

O The Best Football Awards 2024 acontece, nesta terça-feira (17), às 14h, em Doha, no Catar. Lamine Yamal, do Barcelona, está indicado ao prêmio de melhor jogador do mundo. Contudo, em entrevista ao jornal "Marca", o jovem disse que Rodri é o principal nome em premiações individuais nesta temporada.

Carreira de Yamal

Protagonista da Eurocopa pela seleção espanhola, Yamal venceu o Troféu Kopa e o Golden Boy, entregues ao melhor jogador sub-21 do mundo pela revista France Football e pelo jornal italiano Tuttosport, respectivamente. Na conversa com o veículo espanhol, ele disse que não mira a conquista da Bola de Ouro, vencida em outubro pelo compatriota Rodri, e do The Best. Nesse sentido, o craque foca em conquistas coletivas por clube e seleção.

Não fico obcecado por isso. Primeiro tenho outros sonhos para realizar, como uma ganhar uma Champions ou uma Copa do Mundo. Se eu um dia eu ganhar a Bola de Ouro, será consequência. Em primeiro lugar está a conquista desses objetivos coletivos. Mas é claro que seria bom. Esse ano seguramente a Rodri (vencedor em premiações individuais). Yamal, sobre objetivos de carreira

Na entrevista, Yamal também cita nomes brasileiros como referências no futebol. Neymar e Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, são destacados pelo atleta como nomes que ele gostaria de ter atuado junto. No entanto, Vini Jr, favorito a vencer ao prêmio de melhor jogador do mundo no Fifa The Best, não foi comentado pelo espanhol.

Yamal teve uma lesão de grau um no tornozelo direito confirmada, após sofrer uma pancada no jogo contra o Leganés, no último domingo (15), pela 17ª rodada de La Liga. O ponta de 17 anos deve desfalcar a equipe catalã entre três a quatro semanas.

Atualmente, Yamal soma seis gols e 11 assistências na temporada 2024/25, e ocupa o terceiro lugar na lista de artilheiros do Barça, atrás de Lewandowski e Raphinha. Em todas as cinco principais ligas da Europa, ele é o terceiro na lista de jogadores que mais deram assistências.

