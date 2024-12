Marta concorre a prêmio que leva seu nome no Fifa The Best

Marta, craque histórica da Seleção Brasileira feminina, segue aparecendo em grandes premiações pelo mundo. Eleita a melhor jogadora do mundo em seis oportunidades, a atacante agora está indicada a outro troféu especial, que inclusive, leva seu nome.

Em homenagem ao legado da estrela, a Fifa criou o Prêmio Puskás feminino, nomeado "Prêmio Marta" e concedido ao gol mais bonito entre as mulheres. Na cerimônia de 2024, a brasileira estará concorrendo à honraria por um lindo gol anotado com a camisa verde e amarela.

Em amistoso diante da Jamaica, no dia 1 de junho, a craque deixou sua marca duas vezes na goleada por 4 a 0. O segundo gol é o que concorre ao prêmio: já aos 44 minutos da etapa final, a camisa 10 pegou sobra de bola na intermediária ofensiva, pedalou e driblou a zagueira Vyan Sampson, e acertou um chute no ângulo da goleira Spencer para fechar a conta em Pernambuco.

Dias depois, as duas seleções se encontraram para uma revanche na Fonte Nova, e o placar foi repetido. Saindo do banco, Marta liquidou a fatura em Salvador com uma cobrança de falta exímia sobre a barreira.

O bom desempenho não foi só na Seleção. A jogadora foi peça crucial no título do Orlando Pride na NWSL, a liga de futebol feminino dos Estados Unidos, com gols e assistências, incluindo uma pintura na semifinal da competição, diante do Kansas City Current, e ergueu, como capitã, sua primeira taça desde que chegou no país, há quase oito anos.

O Fifa The Best acontecerá nesta terça-feira (17), às 14h (de Brasília), em Doha, no Catar. A cerimônia antecederá em um dia a final da Copa Intercontinental, a ser realizada no mesmo país; Real Madrid e Pachuca estarão brigando pela taça no Estádio Nacional, em Lusail.

