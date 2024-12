Vini Jr, do Real Madrid, está cotado para ser eleito o melhor jogador do mundo no Fifa The Best. Assim, o atacante igualaria o feito de Romário, Ronaldo e Ronaldinho como jogadores que ganharam o prêmio, mas que perderam a Bola de Ouro no mesma temporada.

continua após a publicidade

➡️ Vini Jr será eleito o melhor jogador do mundo, diz jornal

Histórico das premiações

A cerimônia de 2024 é 9ª edição do The Best, premiação recriada pela Fifa em 2016 após o término da parceria com a revista France Football, que entrega a Bola de Ouro. A premiação francesa existe desde 1956, enquanto a Fifa entregou um prêmio de melhor jogador do ano entre 1991 e 2008. As honrarias foram unificadas de 2009 a 2016, e depois voltaram a ser entregues separadamente.

Nesta edição, o período de atividade analisado pela premiação das Fifa é entre 21 de agosto de 2023 a 10 de agosto de 2024. Por outro lado, a Bola de Ouro avalia o rendimento conforme a temporada europeia — do segundo semestre de um ano ao primeiro semestre do ano seguinte.

continua após a publicidade

Além disso, a banca eleitoral é diferente entre as duas premiações. Na Bola de Ouro, a votação passa por 100 jornalistas de países diferentes, enquanto o Fifa The Best considera a opinião de quatro camadas: capitães de seleções, técnicos, jornalistas dos países afiliados, e torcedores do mundo todo.

Análise do vencedores

Em 17 das 26 edições no qual ambas as premiações foram entregues paralelamente, o vencedor foi o mesmo. Nas outras nove ocasiões, a Fifa premiou um nome diferente da Bola de Ouro. Em três oportunidades, brasileiros foram, nomeados: Romário (1994), Ronaldo (1996) e Ronaldinho (2004).

continua após a publicidade

Nesse sentido, Vini Jr poderia ser mais um nome brasileiro na estatística. Os vencedores da Bola de Ouro foram conhecidos no final de outubro, numa cerimônia recheada de polêmicas. Considerado favorito, o camisa 7 acabou ficando em segundo lugar, o que motivou um boicote do Real Madrid. Na ocasião, Rodri foi eleito o melhor jogador da temporada. O espanhol novamente é um dos finalistas.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional