Vini Jr será eleito o melhor jogador do mundo, diz jornal

Vini Jr, craque do Real Madrid, será eleito o melhor jogador do mundo no Fifa The Best. Segundo o "ge", o atacante já sabe que vencerá a premiação, e já está em Doha, no Catar, para participar da cerimônia organizada pela principal entidade do futebol mundial.

Caso a notícia se confirme, esta será a primeira vez que um brasileiro é escolhido o melhor do mundo desde 2007, quando Kaká recebeu o prêmio após grande temporada pelo Milan. Vinícius foi um dos destaques do Real na temporada de dobradinha de La Liga e Champions League, anotando gols importantes, incluindo um na final continental diante do Borussia Dortmund, em vitória por 2 a 0.