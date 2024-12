Kylian Mbappé, craque do Real Madrid, voltou à disponibilidade para Carlo Ancelotti. O francês havia sofrido uma lesão muscular diante da Atalanta, há uma semana, e deixou o gramado de jogo na ocasião, mas passou por um período de recuperação mais curto do que o esperado.

Estimava-se um prazo de duas a três semanas até a volta do atacante. Entretanto, Mbappé fez parte da sessão de treinamentos merengue já na segunda (16), como informado pelo próprio técnico italiano em coletiva que antecede a final da Copa Intercontinental, a ser disputada diante do Pachuca-MEX.

- A situação de Mbappé é simples. Ele treinou ontem e se sentiu muito bem durante a sessão. Hoje será um dia importante, vamos avaliar como ele vai estar. Se estiver bem, vai entrar em campo, mas se houver um risco mínimo ele ficará fora. Mas estamos otimistas - ressaltou o comandante.

Questionado sobre a maneira como vem escalando Kylian, Ancelotti foi enfático ao mostrar a qualidade e versatilidade do jogador. O artilheiro da Copa do Mundo de 2022 tem sido colocado como centroavante diante da briga por posição com Vini Jr, já que ambos atuam pelo lado esquerdo do ataque.

- Mbappé é um jogador fantástico. Creio que ainda não alcançou seu melhor nível conosco, mesmo que tenha jogado bem nas últimas duas ou três partidas. Ele pode jogar em qualquer lugar no ataque. Joga onde eu o coloco, e com sua qualidade, pode atuar onde quiser - complementou o camisa 9.

Esperava se que o francês fosse ser desfalque por mais tempo, mas a única partida que não teve sua participação foi o confronto com o Rayo Vallecano, no sábado (14). O duelo entre equipes da capital espanhola terminou empatado em 3 a 3, com direito a gol do brasileiro Rodrygo na segunda etapa de partida.

O Real Madrid decidirá, nesta quarta-feira (18), a Copa Intercontinental de 2024. O adversário será o Pachuca-MEX, algoz do Botafogo nas quartas de final da competição. A bola rolará no Estádio Nacional, em Lusail (CAT), às 14h (de Brasília).

