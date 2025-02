Com arbitragem polêmica, Barcelona vence o Rayo e assume liderança de La Liga

O Barcelona venceu o Rayo Vallecano por 1 a 0 nesta segunda-feira (17), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em jogo válido pela 24ª rodada de La Liga. Robert Lewandowski, de pênalti, fez o único gol da partida ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Barça chega aos 51 pontos, mesma pontuação do Real Madrid, mas assume a liderança do Campeonato Espanhol por levar vantagem no confronto direto. Por sua vez, o Rayo segue com 35 pontos, na sexta colocação.

Como foi o jogo entre Barcelona e Rayo Vallecano?

O Barcelona dominou a posse de bola e as ações desde o início da partida. No entanto, o primeiro lance polêmico aconteceu para o outro lado. Abdul Mumin teve a camisa puxada por Hector Fort dentro da área de ataque da equipe de Madri, mas árbitro e VAR optaram por não interferir. Pouco depois, aos 25 minutos, Cissé agarrou Iñigo Martínez na área oposta, e desta vez o árbitro de vídeo entrou em ação para apontar pênalti. Lewandowski foi para a cobrança e abriu o placar no Estádio Olímpico Lluís Companys.

Já nos minutos finais da primeira etapa, veio o lance mais polêmico do jogo. Jorge De Frutos recebeu dentro da área e balançou a rede do Barça, mas assistente e árbitro apontaram impedimento, confirmado pelo VAR. Contudo, o atacante do Rayo Vallecano estava em posição legal. Assim, os mandantes foram para o vestiário em vantagem.

O segundo tempo foi de controle do Barcelona, mas sem muitas chances claras. A melhor delas veio com Raphinha aos 26 minutos, que invadiu a área e bateu no canto superior esquerdo para defesa do goleiro Batalla. Já nos acréscimos, De Frutos cabeceou sozinho em contra-ataque do Rayo, mas a finalização foi para fora. Ao fim, vitória simples dos Culés, que reassumem a liderança do campeonato.

O que vem por aí?

O Barcelona volta a campo no próximo sábado (22), às 17h (de Brasília), e visita o Las Palmas pela 25ª rodada de La Liga. Por sua vez, o Rayo Vallecano recebe o Villarreal no mesmo dia, às 12h15, também pelo Campeonato Espanhol.

Barcelona e Rayo Vallecano se enfrentam pela 24ª rodada de La Liga(Foto: Divulgação / FC Barcelona)

✅ FICHA TÉCNICA

BARCELONA 1 X 0 RAYO VALLECANO

24ª RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Montjuïc (ESP);

🕴️ Arbitragem: Melero López (árbitro); Martínez Serrato e García Lozano (auxiliares); De Ena Wolf (quarto árbitro); Díaz de Mera Escuderos e Iglesias Villanueva (VAR).

⚽ Gols: Lewandowski (aos 28'/1T), para o Barcelona.

🟨 Cartões amarelos: -

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Wojciech Szczęsny; Hector Fort, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez e Alejandro Balde; Frenkie de Jong e Pedri; Lamine Yamal, Gavi e Raphinha; Robert Lewandowski.

RAYO VALLECANO (Técnico: Iñigo Pérez)

Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Abdul Mumin e Pep Chavarría; Pedro Díaz e Pathé Ciss; Jorge de Frutos, Isi Palazón e Álvaro Garcia; Randy Nteka.