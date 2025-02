Ídolo do Real Madrid, Casemiro participou de entrevista exclusiva ao jornal espanhol "As" na segunda-feira (17). Na conversa, o brasileiro escolheu Federico Valverde como o jogador mais interessante do plantel atual do clube merengue.

Após nove anos de glória no Real Madrid, Casemiro ainda acompanha os jogos do time, conforme ele disse para o “As”. Entre os jogadores mais interessantes do elenco, o volante destaca o nome mais polivalente deles: Valverde.

— Valverde dá tudo de si em campo. De todos os novos meio-campistas, ele é o melhor. Na minha época, o 4-3-3 dominava e eu fornecia o equilíbrio, mas o futebol está mudando e há mais movimentação em todo o campo. Ele é o 8 perfeito. Um box-to-box espetacular — opina Casemiro.

Após destacar-se pelo Peñarol, Valverde chegou ao Real Madrid Castilha em 2016, e atua no time principal desde a temporada de 2018/19. Desde então, o meio-campista entrou em campo 298 vezes, com 29 gols e deu 28 assistências. Em campo, o uruguaio consegue atuar em diferentes posições e funções.

Sobre a geração atual de jogadores jovens do Real Madrid e a projeção deles no futuro, Casemiro acredita que Mbappé é o principal líder técnico do clube, acompanhado por Valverde e a dupla brasileira Vini Jr e Rodrygo:

— Na minha geração, os melhores foram Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. Mbappé é o herdeiro. Ele ainda não subiu ao pódio, mas chegará lá. Ele pode marcar uma era no Real Madrid, com Vini Jr, Rodrygo e Valverde.

Valverde e Casemiro: passado, presente e futuro do Real Madrid (Foto: Ander Gillenea/AFP)

Carreira de Casemiro

Após carreira vitoriosa no futebol espanhol, Casemiro chegou ao Manchester United em 2022 por 60 milhões de euros (R$ 312 milhões, na cotação da época), com quatro temporadas de contrato. Em 105 partidas pelos Red Devils, o brasileiro não conseguiu repetir o desempenho de alto nível apresentado em nove anos de Real Madrid, o que resultou em críticas da torcida e da imprensa inglesa.

No comando técnico do português Ruben Amorim, o Manchester United deverá passar por uma reformulação em seu elenco. Um dos jogadores que podem deixar o clube é Casemiro, que estaria disponível para transferência caso surja uma boa proposta.