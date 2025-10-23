Ex-craque detona jogadores do Ajax após goleada para o Chelsea

Após a goleada por 5 a 1 sofrida para o Chelsea, na última quarta-feira (22), pela Champions League, o Ajax recebeu muitas críticas da imprensa holandesa, mas uma em específico chamou atenção: a de Wesley Sneijder. O ex-craque não se conteve e detonou a atuação da equipe, apontando, inclusive, que "há jogadores em campo que simplesmente não são dignos do Ajax".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

"Há jogadores em campo que simplesmente não são dignos do Ajax. Não todos, mas há demasiados jogadores com qualidades limitadas. Se olharmos para o jogo com o Chelsea… Taylor é o jogador mais criativo, mas não o vimos porque foi expulso aos 15 minutos. Isso é inaceitável. Defensivamente, creio que o Sutalo não é digno do Ajax e Lucas Rosa também não. Baas jogou muito mal. Como lateral-esquerdo já não é possível", analisou Sneijder, em declarações ao Ziggo Sports.

continua após a publicidade

Wesley Sneijder não poupou palavras, citando inclusive o brasileiro Lucas Rosa, que realizou parte das categorias de base no Palmeiras. O curioso é que o Ajax é treinado por Heitinga, ex-companheiro de Sneijder na seleção holandesa.

Crítico do Ajax, Sneijder na premiação do prêmio Fifa The Best, em 2023 (Foto: Franck Fife/AFP)

Siga o Lance! no Google para tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Situação do Ajax é preocupante na Champions

Após três rodadas da fase de liga da Champions League, o Ajax está zerado em pontos, tendo perdido para a Inter de Milão na estreia e sofrido duas goleadas em sequência, para Olympique de Marselha (4 a 0) e Chelsea (5 a 1). Na Eredivisie, a mfase também é ruim, já que o gigante holandês soma 16 pontos em nove partidas e ocupa o quarto lugar, nove pontos do líder Feyenoord. Resultados que fundamentam, em partes, as críticas de Sneijder.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.