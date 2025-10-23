Ex-craque detona jogadores do Ajax após goleada para o Chelsea
Vice-campeão do mundo em 2010 não poupou nem lateral brasileiro
Após a goleada por 5 a 1 sofrida para o Chelsea, na última quarta-feira (22), pela Champions League, o Ajax recebeu muitas críticas da imprensa holandesa, mas uma em específico chamou atenção: a de Wesley Sneijder. O ex-craque não se conteve e detonou a atuação da equipe, apontando, inclusive, que "há jogadores em campo que simplesmente não são dignos do Ajax".
"Há jogadores em campo que simplesmente não são dignos do Ajax. Não todos, mas há demasiados jogadores com qualidades limitadas. Se olharmos para o jogo com o Chelsea… Taylor é o jogador mais criativo, mas não o vimos porque foi expulso aos 15 minutos. Isso é inaceitável. Defensivamente, creio que o Sutalo não é digno do Ajax e Lucas Rosa também não. Baas jogou muito mal. Como lateral-esquerdo já não é possível", analisou Sneijder, em declarações ao Ziggo Sports.
Wesley Sneijder não poupou palavras, citando inclusive o brasileiro Lucas Rosa, que realizou parte das categorias de base no Palmeiras. O curioso é que o Ajax é treinado por Heitinga, ex-companheiro de Sneijder na seleção holandesa.
Situação do Ajax é preocupante na Champions
Após três rodadas da fase de liga da Champions League, o Ajax está zerado em pontos, tendo perdido para a Inter de Milão na estreia e sofrido duas goleadas em sequência, para Olympique de Marselha (4 a 0) e Chelsea (5 a 1). Na Eredivisie, a mfase também é ruim, já que o gigante holandês soma 16 pontos em nove partidas e ocupa o quarto lugar, nove pontos do líder Feyenoord. Resultados que fundamentam, em partes, as críticas de Sneijder.
