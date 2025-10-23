Aubameyang detona arbitragem da Champions: 'Escandaloso'

Pierre-Emerick Aubameyang se mostrou muito crítico em relação à arbitragem na derrota por 2 a 1 do Olympique de Marselha para o Sporting, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. O clube francês jogou todo o segundo tempo com um a menos, devido à expulsão de Emerson, que recebeu o segundo amarelo por simulação.

Para o atacante gabonês, a atuação da equipe de arbitragem na Champions influenciou o resultado final e, com dez jogadores, tudo fica mais difícil.

— Não há nada a dizer, não houve nada para nós. Esta noite, os árbitros não estiveram à altura. Foi mais complicado. Fomos obrigados a jogar mais recuados, e eles pressionaram e marcaram (…) Não temos o direito de falar com ele (o árbitro) de forma alguma… Ele tem que falar com o capitão. Quando temos uma partida com tanto em jogo na Liga dos Campeões, ter árbitros assim é escandaloso — disse Aubameyang, sobre arbitragem da Champions League.

Sporting e Olympique de Marselha tiveram os caminhos cruzados nesta quarta-feira (22), às 16h (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa. Os Leões reencontraram consistência na Champions depois de perder para o Napoli na rodada anterior. O clube francês, por outro lado, encerrou uma sequência abalada após goleada sobre o Ajax e resultados elásticos na Ligue 1.

Volta de Aubameyang ao Olympique de Marselha

Aubameyang apresentado no Olympique de Marselha (Foto: Divulgação/OM)

Nesta temporada, o Olympique de Marselha anunciou o retorno de Pierre-Emerick Aubameyang. Após passagem no futebol saudita, o gabonês de 36 anos voltou ao clube francês e assinou contrato por dois anos.

Esta será a segunda vez que Aubameyang joga pelo Olympique de Marselha, já que o atacante defendeu o clube na temporada 2023/24. Naquele ano, Auba balançou as redes 30 vezes e concedeu 11 assistências nos 51 jogos que disputou. A passagem de destaque o consagrou com o recorde de ser o jogador com o maior número de gols marcados em uma temporada pelo Marselha desde Drogba, que marcou 32 em 2003/04.

Em julho do ano passado, Aubameyang assinou com o Al-Qadsiah, clube que realizou grande investimento ao ser promovido para a elite saudita. Na Arábia, o atacante disputou 32 jogos, com 21 tentos e três passes para gols, mantendo, mais uma vez, o bom desempenho.

