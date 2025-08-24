Vini Jr e Rodrygo jogam hoje? Veja a provável escalação do Real Madrid
Equipe entra em campo às 16h30 (de Brasília) para encarar o Real Oviedo na 2ª rodada de LaLiga
O Real Madrid retorna aos gramados na 2ª rodada de LaLiga na tarde deste domingo contra o Real Oviedo, e a principal dúvida na escalação do técnico Xabi Alonso é quem comandará a ponta direita: Brahim Díaz, Franco Mastantuono ou Rodrygo? A tendência é que um dos jogadores atue ao lado de Vini Jr e Mbappé.
De acordo com o jornal "AS", o nome que mais agrada ao técnico é de Brahim Díaz, que tem sido a principal opção de Xabi no time do Real Madrid. No entanto, a joia argentina surpreendeu nos treinos devido às boas atuações e também à boa estreia contra o Osasuna, na última terça-feira.
Rodrygo, por sua vez, não foi descartado para a posição, embora apareça com menos chance de começar entre os 11 titulares. Na coletiva de imprensa, o nome do brasileiro foi questionado. Xabi foi direto ao responder.
— Todas as decisões sobre tempo de jogo e escalação são única e exclusivamente minhas. E sou eu quem as pondera com a comissão técnica e decidimos o que é melhor para cada jogo. Converso com muitos jogadores e, claro, também conversei com o Rodrygo.
O técnico deve manter sua ideia de um 4-3-3 dinâmico, com laterais recuados e um meio-campo que combina força e talento.
Retorno de Rüdiger e as baixas
Uma notícia positiva a Xabi Alonso é o retorno de Antonio Rüdiger. O zagueiro teve lesão diagnosticada em abril deste ano e desfalcou o Real Madrid até o fim da temporada. No entanto, a tendência é que ele não comece como titular.
Se por um lado Xabi terá reforço para o duelo, por outro ele seguirá com baixas significativas no elenco. Endrick, Camavinga, Mendy e Bellingham seguem no departamento médico e sem condições de se tornarem opções ao técnico.
Para completar o elenco, o treinador decidiu recorrer às categorias de base e voltou a incluir Sergio Mestre e Thiago Pitarch no elenco. O meio-campista poderá ter minutos de jogo, se a partida permitir.
Provável escalação do Real Madrid
A provável escalação do Real Madrid para encarar o Real Oviedo é: Courtois; Trent, Militão, Huijsen e Carrera ; Tchouameni, Güler e Valverde; Vini Jr, Mbappé e Brahim, Mastantuono ou Rodrygo.
