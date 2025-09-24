Xabi Alonso está perto de igualar recorde de Luxemburgo no Real Madrid

O técnico Xabi Alonso está próximo de alcançar um recorde que apenas Vanderlei Luxemburgo chegou com o Real Madrid. Com a goleada de 4 a 1 sobre o Levante, o espanhol anunciado em maio deste ano se tornou o segundo treinador da história a vencer os seis primeiros jogos de La Liga, um a menos que a marca do brasileiro, que tem sete triunfos em sua estreia pelo clube em 2005/06.

Luxemburgo ficou de janeiro a dezembro de 2005 e comandou a equipe madrilenha em 45 jogos, sendo 28 vitórias, sete empates e dez derrotas. Juan Ramón López assumiu o time na sequência de Vanderlei e terminou a temporada na vice-liderança do Campeonato Espanhol.

Xabi Alonso pode igualar a marca no próximo sábado (27), onde o Real enfrenta o Atlético de Madrid, às 11h15 (de Brasília), em duelo válido pela sétima rodada de La Liga. O treinador assumiu o clube em maio, na preparação para o Mundial de Clubes, onde os Blancos foram eliminados pelo PSG na semifinal.

Na liga nacional, está com 100% de aproveitamento nos seis primeiros jogos, onde venceu Osasuna, Real Oviedo, Mallorca, Real Sociedad, Espanyol e Levante desde então. Além disso, a equipe espanhola também derrotou o Olympique de Marselha na estreia da Champions League.

Passagem de Luxemburgo pelo Real Madrid

Luxemburgo treinou o Real Madrid na temporada 2005/06 (Foto: AFP)

No ano de 2005, Luxemburgo chegava ao Real Madrid, um dos grandes momentos de sua carreira. Em um elenco que era conhecido como 'galáctico', Luxa acabou se envolvendo em algumas polêmicas com alguns medalhões e líderes do grupo. Além disso, Luxa também bateu de frente com Florentino Pérez, presidente do clube merengue.

A sua estreia no comando do Real Madrid aconteceu no dia 5 de janeiro de 2005, numa partida atípica, de apenas sete minutos contra a Real Sociedad. O jogo foi a continuação da partida adiada por causa de uma suspeita de bomba, em dezembro. A partida foi interrompida com o placar de 1 a 1. Na continuação, Luxemburgo armou um esquema e conseguiu o gol da vitória, após um pênalti cobrado por Figo.

Seus primeiros meses foram promissores, com uma sequência de vitórias e boa campanha em La Liga. Porém, por conta de problemas táticos e gestão de elenco, Luxemburgo começou a ter resultados irregulares e chegar próximo de um adeus a Madri. Após uma série de resultados negativos e atuações pouco convincentes, a pressão sobre Luxemburgo se tornou insustentável e foi demitido no final do ano.

