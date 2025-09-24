Técnico do Liverpool detona atacante expulso em vitória: ‘Estúpido’

Após a vitória do Liverpool sobre o Southampton por 2 a 1, nesta terça-feira (23), pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, o técnico Arne Slot não perdoou o atacante Hugo Ekitike pelo cartão vermelho nos minutos finais da partida. O francês entrou no intervalo e, após marcar o segundo gol dos Reds, tirou a camisa e foi expulso ao receber o segundo amarelo cinco minutos antes do apito final.

Mesmo após marcar o gol que deu a vitória ao Liverpool, Arne Slot classificou a expulsão como "estúpida" por deixar a equipe defendendo a vantagem com um jogador a menos nos minutos finais.

— Talvez eu seja um pouco antiquado, mas se eu tivesse marcado um gol como ele fez, teria me virado para Federico Chiesa e dito ‘isso é tudo sobre você, ótima assistência, ótimo movimento’. Foi estúpido, não inteligente... agora ele está suspenso para sábado, o que está longe de ser ideal — disse Arne Slot.

O atacante de 23 anos já tinha recebido a primeira advertência por chutar a bola em frustração. Posteriormente, Ekitike se desculpou nas redes sociais.

— Eu estava muito animado para ajudar o meu time a conquistar outra vitória, aqui em nossa casa, pelo meu primeiro jogo na Carabao Cup (Copa da Liga Inglesa)… A emoção pegou o melhor de mim hoje. Minhas desculpas para toda a família Red ( torcedores do Liverpool). Obrigado aos fãs que sempre apoiam eu e meus companheiros para garantirmos a vitória — publicou o jogador.

O Liverpool derrotou o Southampton pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Liverpool classifica para a próxima fase da Copa da Liga Inglesa

O Liverpool conquistou a classificação para a próxima fase da Copa da Liga Inglesa ao vencer o Southampton por 2 a 1, em Anfield (ING). Com gols dos centroavantes Alexander Isak e Hugo Ekitiké, os Reds não tiveram vida fácil contra os Saints, que deram trabalho ao goleiro Mamardashvili, e que chegaram a empatar o duelo. Porém, nos minutos finais, o jogador francês decidiu e garantiu a vaga aos maiores campeões da competição.

O próximo oponente do Liverpool será decidido em sorteio, apenas na quarta-feira (24), após o encerramento de todos os jogos que restam da terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. Líder da Premier League com 100% de aproveitamento, a equipe de Arne Slot visita o Crystal Palace, no sábado (27), às 11h, no Selhurst Park, em Londres.

