Futebol Internacional

Jornal espanhol vai à loucura com show de Vini Jr no Real Madrid: ‘Protagonista’

Atacante brasileiro teve noite especial e teve atuação mais brilhante da temporada

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 24/09/2025
08:27
Atualizado há 2 minutos
imagem cameraVini Jr beijando o escudo do Real Madrid (Foto: AFP)
O atacante Vini Jr brilhou na goleada de 4 a 1 do Real Madrid sobre o Levante, nesta terça-feira (23), em duelo válido pela 5ª rodada de La Liga. O brasileiro abriu o placar com um golaço aos 28 minutos do 1º tempo e deu a assistência para Mastantuono ampliar ainda antes do intervalo, e seu desempenho foi exaltado pelo jornal espanhol "Marca".

Depois de passar por meses difíceis no Real Madrid, Vini Jr teve a chance de virar a chave na temporada. O camisa 7 foi participativo no primeiro tempo, comandou o ataque e levou perigo constante. No segundo tempo, inda recebeu a braçadeira de capitão após Valverde deixar o jogo, consolidando uma noite especial.

— Vinícius renasceu em seu estádio talismânico. A Cidade de Valencia foi o estádio que o viu emergir como uma estrela em agosto de 2021, e foi lá que ele se redimiu após um início de temporada difícil. Uma obra de arte de Vinicius, que desferiu um chute com a parte externa do pé que surpreendeu Ryan, permitiu que o Madrid assumisse a frente do placar — escreveu o "Marca".

Essa foi a primeira vez em que o astro atuou durante 90 minutos em uma partida na temporada. O jogo contra o Espanyol, na rodada anterior, já havia sido um ponto de inflexão. Vini Jr fez uma boa atuação, deu assistência, mas não terminou o jogo. Sua reação ao ser substituído – demonstrando irritação – ganhou destaque na imprensa europeia. Alguns defendiam o brasileiro, dizendo que ele merecia mais tempo, outros achavam justo o rodízio promovido por Alonso.

Vini Jr comemora gol do Real Madrid ao lado de Kylian Mbappé (Foto: Jose JORDAN / AFP)

Contra o Levante, tudo mudou. Vini Jr não só começou como titular, como liderou a equipe desde o apito inicial. Participativo, acelerando as jogadas, comandando contra-ataques, ele lembrou o atacante decisivo que encantou Madri nas últimas temporadas.

Vini Jr volta aos momentos de protagonismo no Real Madrid

Foi dele o primeiro gol dos Merengues, um chute de trivela cheio de categoria. Depois, puxou contra-ataque em velocidade e serviu Mastantuono para o segundo gol do Real Madrid. No segundo tempo, em vez de ser substituído, recebeu a braçadeira de capitão após Valverde deixar o gramado, consolidando uma noite especial.

— Sua participação nos dois gols foi o destaque de um primeiro tempo em que Vini foi o protagonista das melhores chances do Real Madrid. O brasileiro entrou em campo com tudo desde o apito inicial e foi um pesadelo para o Levante. Ele marcou um gol, deu assistência para o outro e proporcionou inúmeras oportunidades para o Real Madrid ampliar ainda mais a vantagem antes do intervalo. Vinicius teve seus melhores 45 minutos da temporada — analisou.

