Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 10:54 • Leverkusen (ALE)

O Bayer Leverkusen de Xabi Alonso visita o Liverpool nesta terça-feira (5), às 17h (horário de Brasília), pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. E o confronto em Anfield promete fortes emoções ao comandante espanhol.

Além de ter vestido a camisa dos Reds por anos em sua carreira, o ex-meio-campista teve seu nome fortemente ligado ao clube na última temporada. A saída de Jürgen Klopp, findando nove anos de um vitorioso trabalho, apontou os holofotes para Alonso, que viveu um 2023-24 brilhante à frente dos Onze da Fábrica.

Na ocasião, Xabi conduziu o Leverkusen aos títulos de Bundesliga e Copa da Alemanha, além do vice na Europa League. Apesar dos pedidos de torcedores e das fortes possibilidades, a diretoria do Liverpool optou por contratar o holandês Arne Slot, e o basco se manteve à frente do Bayer.

- Eu vi todos os rumores sobre entrar no lugar de Jürgen Klopp. Mas naquele período, eu estava unicamente focado em vencer a liga. Nós estávamos trabalhando apenas naquele objetivo, e não cheguei a abrir negociações - revelou o técnico.

Em sua jornada como jogador do Liverpool, Alonso fez 210 partidas, contribuindo com 18 gols e 19 assistências. Um dos tentos, inclusive, aconteceu na final da Champions League de 2004-05, marcando o gol de empate no Milagre de Istambul, em reação de 3 a 0 para 3 a 3 e vitória nos pênaltis sobre o Milan.

- É ótimo estar de volta à cidade depois de alguns anos. É sempre especial. Você percebe o desenvolvimento do clube, as novas arquibancadas estão incríveis. Será certamente um grande jogo - completou o espanhol.

O confronto entre Bayer Leverkusen e Liverpool acontecerá no Anfield Stadium. Ambas as equipes estão invictas: os Reds estão em segundo, com 100% de aproveitamento e um gol de saldo a menos em relação ao líder Aston Villa; os alemães, por sua vez, estão em sexto, com sete pontos, e querem saltar na tabela da fase de liga.

Xabi Alonso, ídolo de Liverpool e Real Madrid, está no comando do Bayer Leverkusen desde outubro de 2022 (Foto: Ronny HARTMANN / AFP)