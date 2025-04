Harry Kane ficará de fora de possível jogo do título

No confronto entre Bayern de Munique e Mainz, o clube bávaro entrou em campo com a missão de garantir uma vitória e dar mais um passo rumo ao título. Além da conquista do campeonato, os holofotes também se voltaram para Harry Kane, que tem a chance de conquistar seu primeiro troféu na carreira. No entanto, o jogador terá um gosto amargo: recebeu um cartão amarelo e está suspenso do próximo jogo, que pode ser o confronto decisivo pelo título.

Precisando de apenas dois pontos para garantir o título da Bundesliga, o Bayern de Munique enfrentará o Leipzig na próxima rodada do campeonato alemão. O time, porém, não contará com seu artilheiro e principal referência ofensiva. Harry Kane, na partida deste sábado (26), contra o Mainz, recebeu seu quinto cartão amarelo na temporada e está suspenso por uma rodada - justamente na que o Bayern pode se sagrar campeão.

A punição foi dada em razão ao jogador estar enrolando e atrasando o jogo. O Mainz sofreu uma falta e o jogador segurou a bola, impedindo o clube de cobrar uma falta rápida. Quando questionado sobre o cartão, o jogador demonstrou a frustração, afirmando que a regra é "uma loucura".

- Uma decisão muito, muito louca! É meio que a minha história é que vou perder o jogo contra o Leipzig. Mas não se preocupem, vou comemorar mais do que qualquer outra pessoa. Estou muito decepcionado por ter recebido o cartão amarelo. Porque eu também sabia que já tinha quatro cartões amarelos. É uma loucura ser suspenso com cinco cartões amarelos em 34 partidas. É simplesmente uma regra maluca. Deveria haver um reajuste de cartões amarelos no meio da temporada, como na Premier League - afirmou o jogador após o jogo.

Agonia para Harry Kane em conquista de título

Em busca do primeiro título oficial da carreira, Harry Kane ficará de fora do jogo decisivo da Bundesliga, em que o Bayern de Munique pode garantir o campeonato de forma antecipada. O jogador chegou ao clube bávaro em 2023 com o objetivo de conquistar títulos, mas encontrou um time em crise. Apesar de ter feito uma grande temporada, ironicamente, Kane ainda não levantou nenhum troféu - mesmo atuando por uma equipe que vinha de dez conquistas consecutivas da Bundesliga.

No entanto, a espera está perto do fim, e o tão aguardado "casamento" entre Harry Kane e um título está prestes a acontecer. O atacante fez história no Tottenham, consagrando-se como o maior artilheiro da história do clube, mas jamais conquistou um troféu - mesmo tendo disputado três finais, incluindo uma da Champions League.

Na próxima semana, mesmo fora de campo, Kane pode enfim sentir o sabor de uma conquista. Para isso, o Bayern de Munique precisa de apenas uma vitória para levantar a taça da Bundesliga. O clube enfrentará o Leipzig, fora de casa, no próximo sábado (3).