Florian Wirtz está cada vez mais perto do Liverpool. O Bayer Leverkusen chegou a um acordo com a diretoria inglesa para vender o meio-campista na janela de transferências do verão europeu. A informação é do jornal "The Athletic".

continua após a publicidade

➡️ Astro da Itália pode ser substituto de Antony no Real Betis

O valor está estimado em cerca de 116 milhões de libras esterlinas (R$ 872,9 milhões na cotação atual), sendo 100 milhões fixos e o restante pago através de bônus por metas. O Leverkusen chegou a pedir mais de R$ 960 milhões, mas as conversas levaram a uma redução do preço da venda.

Caso o valor se confirme, Wirtz entrará para uma lista seleta de jogadores que foram vendidos por nove dígitos de libras. Até o momento, apenas nove atletas foram negociados por pelo menos 100 milhões fixos, o que equivale atualmente a mais de R$ 750 milhões.

continua após a publicidade

⚽ Jogador 💸 Valor (em libras) 📤 Time que comprou 📥 Time que vendeu 📆 Ano Neymar 200 milhões PSG Barcelona 2017 Kylian Mbappé 165,7 milhões PSG Monaco 2017 João Félix 113 milhões Atlético de Madrid Benfica 2019 Enzo Fernández 107 milhões Chelsea Benfica 2023 Antoine Griezmann 107 milhões Barcelona Atlético de Madrid 2019 Philippe Coutinho 105 milhões Barcelona Liverpool 2018 Declan Rice 105 milhões Arsenal West Ham 2023 Jack Grealish 100 milhões Manchester City Aston Villa 2021 Moisés Caicedo 100 milhões Chelsea Brighton 2023 Florian Wirtz 100 milhões Liverpool Bayer Leverkusen 2025

Florian foi revelado pelas categorias de base do Colônia, mas foi comprado pelo próprio Leverkusen antes de chegar aos profissionais, com apenas 16 anos. Rapidamente, foi promovido aos profissionais, estreando em maio do mesmo ano, diante do Werder Bremen, e deu início a uma história de cinco anos no oeste alemão.

➡️ Veja o destino de seu clube e se divirta com o simulador do Mundial de Clubes

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

O melhor momento do meia foi na temporada 2023/24, quando protagonizou a trajetória de título da Bundesliga pelo Bayer, além da dobradinha com a Copa da Alemanha. O time, sob o comando de Xabi Alonso, ficou 51 jogos invicto, antes de perder a chance da tripleta, perdendo para a Atalanta na decisão da Europa League.

🔢 Encaminhado ao Liverpool: os números de Wirtz pelo Bayer Leverkusen

⚽ 197 jogos

🥅 57 gols

📤 65 assistências

🏆 Títulos: Bundesliga de 2023-24, Copa da Alemanha de 2023-24 e Supercopa da Alemanha de 2024

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.