Joia do futebol alemão, Florian Wirtz conquistou o velho continente como um todo na última temporada, quando foi um dos protagonistas do Bayer Leverkusen campeão da Bundesliga. O meia, então, naturalmente passou a despertar o interesse de grandes ao redor da Europa, sendo o principal deles o Bayern de Munique, que está disposto a se endividar para contratá-lo.

Maior time da Alemanha, o Bayern de Munique também é conhecido pelo seu histórico de contratar destaques de times rivais para reforçar seu elenco. O caso de sucesso mais recente envolve Robert Lewandowski, que foi campeão da Bundesliga pelo Borussia Dortmund e migrou para os Bávaros logo depois. Por Wirtz, a equipe terá de fazer um esforço maior.

Informações do jornal alemão "BILD" indicam que o Leverkusen já se preveniu de uma investida do Bayern de Munique por Florian Wirtz. A equipe irá pedir, pelo menos, 150 milhões de euros (R$ 1,02 bilhão) para negociar o meia no próximo verão. Dinheiro que o Bayern não tem.

Internamente, o Bayern tem a esperança de que conseguirá a compra de Florian Wirtz por menos, pagando cerca de 100 milhões de euros (R$ 668 milhões). Fato é que o montante inferior também é um problema para os cofres dos Bávaros, que não teriam esse valor de imediato e, com isso, estariam dispostos a tentar até um empréstimo.

Florian Wirtz pelo Bayer Leverkusen (Foto: Reprodução/Bayer Leverkusen)

Manchester City quer Wirtz para a vaga de Kevin De Bruyne

Depois da notícia de que Kevin De Bruyne sairá ao fim da temporada, o Manchester City já se move nos bastidores para assegurar uma reposição à altura. Wirtz é um dos favoritos do técnico Pep Guardiola. Pesa a favor do clube inglês o lado financeiro, já que poderia pagar o preço pedido pelo Leverkusen com mais facilidade.

Atualmente com 21 anos, Wirtz é avaliado em 140 milhões de euros (R$ 935 milhões) pelo "Transfermarkt". Seu contrato junto ao Bayer Leverkusen é válido até junho de 2027. Mesmo longe do fim do vínculo, o meia estaria incerto sobre o futuro. Veículos locais indicam que seus pais recomendaram que ele tome uma decisão antes do fim da atual temporada.