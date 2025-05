A aventura de Carlo Ancelotti, alvo da Seleção Brasileira, no Real Madrid está perto do fim, e o clube já tomou a decisão sob o futuro de sua área técnica. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a diretoria bateu o martelo por Xabi Alonso, do Bayer Leverkusen, como prioridade para 2025/26.

O espanhol, que vestiu a camisa merengue entre 2009 e 2014, deve deixar os "Onze da Fábrica" rumo a Valdebebas em um contrato de três anos de duração. As probabilidades maiores são de que o ex-jogador já chegue antes do Mundial de Clubes, liberando o italiano para fechar o acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) rumo à Copa do Mundo de 2026.

Com Xabi, devem chegar ao Madrid o auxiliar técnico Sebas Parrilla e o preparador físico Alberto Encinas. Em Leverkusen, o trio fez história ao derrubar a hegemonia do Bayern de Munique em 2023/24 e conduzir o Bayer ao primeiro título de sua história na Bundesliga, além da dobradinha com a Copa da Alemanha.

Xabi Alonso deve ser escolhido como o substituto de Carlo Ancelotti no Real Madrid (Foto: Ina Fassbender/AFP)

Outros nomes que estavam no radar de Florentino Pérez, presidente do Real, eram os de Santiago Solari, que passou pelo clube entre 2018 e 2019, e Raúl González, atual técnico do Castilla. Porém, a grife de Alonso após a performance na Alemanha contribuiu para a decisão.

O basco e o clube germânico já tinham traçado um acordo de cavalheiros para que uma saída rumo a um de seux ex-clubes (Liverpool, Bayern e Real) não fosse dificultada, ainda mais após a conquista dos títulos nacionais na última temporada.

🔢 Números de Xabi Alonso, provável substituto de Carlo Ancelotti no Real Madrid, pelo Bayer Leverkusen

⚽ 138 jogos

✅ 89 vitórias

🟰 31 empates

❌ 18 derrotas

🥅 311 gols marcados

🛡️ 149 gols sofridos

➗ Média de 2,16 pontos por jogo

🏆 Títulos: Bundesliga 2023/24, Copa da Alemanha 2023/24 e Supercopa da Alemanha 2024

💔 Real Madrid e Carlo Ancelotti devem separar caminhos após quatro anos

A segunda passagem de Ancelotti pelo Real deve chegar ao fim após a última rodada de La Liga. O Real viveu momentos turbulentos ao longo de 2024/25, com seguidas derrotas para o rival Barcelona, incluindo um vice na Copa do Rei, e a eliminação catastrófica diante do Arsenal na Champions League.

➡️ Em vídeo, Real Madrid acusa árbitro de El Clásico de torcer para o Barcelona

A decisão foi cercada por uma tensão gerada por Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF. O mandatário, desde 2023, tinha o sonho de contratar Carletto para assumir o Brasil. Após a saída de Tite, chegou a esperar pelo italiano e acertou interinamente com Fernando Diniz, mas a extensão do vínculo do europeu em Madri acabou derretendo o desejo. Desta vez, o acordo está mais próximo de acontecer, com a insatisfação da diretoria e da torcida blanca, e o cargo vago na Granja Comary após a demissão de Dorival Júnior em março.

Esta é a segunda passagem de Ancelotti pelo Santiago Bernabéu. Em quatro anos, o ídolo merengue conquistou a Champions League em duas oportunidades (2021/22 e 2023/24), com direito a gol do brasileiro Vini Jr nas duas finais, frente a Liverpool e Borussia Dortmund.