O futebol europeu está prestes a desembarcar em solos brasileiros. Segundo informações da página "BundersInsider", especializada em Bundesliga, o Bayer Leverkusen se prepara para realizar sua pré-temporada no Brasil. A ideia é que haja amistosos com algumas equipes do Brasileirão visando a preparação para 2025/26.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Além do campeão da Bundesliga da última edição, o RB Leipzig também fará sua pré-temporada no Brasil em disputas com times brasileiras. No entanto, ainda não há confirmação de quais clubes jogarão contra os alemães.

continua após a publicidade

A tendência é que as disputas ocorram durante o Mundial de Clubes, que será disputado no meio do ano por algumas equipes. O Bayer Leverkusen e o RB Leipzig não estão classificados para o novo torneio da Fifa.

Em abril, foi noticiado por jornalistas alemães o interesse do clube em expandir a marca como parte da estratégia de marketing. A ideia era justamente essa: colônia de treinamentos como parte da sua temporada em território brasileiro.

continua após a publicidade

Inicialmente, houve o empecilho de Xabi Alonso, que não é fã de voos de longa distância para regiões com diferentes fuso horários justificadas unicamente por razões comerciais. No ano passado, o treinador da equipe se recusou fazer algo similar no ano passado.

No entanto, para a próxima temporada, Xabi estaria aberto a fazer um centro de treinamento na América do Sul por não haver torneios de seleção ao fim da temporada. Sendo assim, foi veiculado que seus jogadores voltarão com antecedência das férias, o que será uma grande vantagem acima do Bayern de Munique, que disputará o Mundial de Clubes ao fim da temporada regular.

Parte da estratégia de marketing e a fim de estreitar as relações, o perfil oficial do Bayer Leverkusen lançou páginas em português para que os fãs possam ter notícias diretas do clube. A motivação principal da diretoria em olhar para o Brasil é a presença do zagueiro Arthur e o mercado brasileiro ser o maior da América do Sul.

— A iniciativa desses canais reflete o compromisso contínuo do Bayer 04 Leverkusen com o engajamento global, a inovação digital e as parcerias sustentáveis, garantindo que torcedores de todos os lugares possam participar da jornada, no idioma que mais amam. Com o zagueiro brasileiro Arthur no elenco, o Bayer também conta com um jogador com ligação direta e conexão pessoal com o maior mercado da América do Sul - disse Holger Tromp, Diretor de Comunicação do clube, sobre o projeto do Leverkusen.

— Jogadores brasileiros têm uma longa história no nosso clube — lendas como Lúcio, Zé Roberto, Paulo Sérgio e Jorginho — e temos orgulho de honrar esse legado tornando nosso conteúdo mais acessível aos torcedores de língua portuguesa em todos o mundo — completou.

Zagueiro brasileiro Arthur fala sobre projeto do Leverkusen no Brasil

Há dois anos na Bundesliga, o defensor falou sobre o projeto do Leverkusen em expandir sua influência em outros países e também sobre a força do clube mundialmente. Além disso, ressaltou a conexão que existe entre o povo alemão e o brasileiro: amor pelo futebol.

— É um projeto que abre oportunidades completamente novas para o Bayer 04 no Brasil. Acho que o amor pelo futebol é algo que conecta brasileiros e alemães. A nossa última temporada foi fundamental para tornar o clube ainda mais famoso do que já é no Brasil. As vitórias, o estilo de jogo e os títulos no final geraram mais atenção da mídia, mais pessoas assistiram aos nossos jogos e apoiaram o clube. E acho que essa temporada, pelo que posso perceber, mais uma vez causou muita euforia nos torcedores do Brasil.

Dentre tantos nomes brasileiros que passaram pelo Bayer, Arthur citou quais deles servem como uma inspiração. O zagueiro também projetou o que espera ser para o futuro do clube.

— Dos jogadores que jogaram aqui e com quem tive contato, principalmente o Zé Roberto e o Paulo Sérgio. Eles eram de grande importância para o clube. E agora, claro, espero também poder deixar minha marca e continuar a história de sucesso dos brasileiros no Bayer.

Arthur, zagueiro do Leverkusen, com torcedores do clube (Foto: Divulgação/Leverkusen)

Para ficar por dentro de tudo de Futebol Internacional, acompanhe as notícias e informações no Lance!.