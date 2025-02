Willian, ex-Corinthians, é anunciado por clube da Inglaterra

Willian, ex-Corinthians, está de volta à Premier League. O meia-atacante foi anunciado, na manhã desta quinta-feira (6), pelo Fulham, chegando sem custos após rescindir contrato com o Olympiacos-GRE em dezembro, três meses após ser contratado.

Entre 2022 e 2024, o jogador já havia vestido a camisa dos Cottagers e agradou o técnico Marco Silva durante a passagem. Com o retorno acertado, usará a camisa 22 e terá contrato até o final da temporada atual, com possibilidades de extensão do vínculo, assim como aconteceu em 2023.

- Estou muito feliz por estar de volta. Acho que é uma grande oportunidade de jogar novamente por este clube, e estou totalmente motivado. Podemos fazer coisas boas até o final da temporada, então mal posso esperar para dar início aos trabalhos com meus companheiros e desempenhar bem em campo - afirmou o atleta.

Willian foi revelado pelas categorias de base do Corinthians e negociado junto ao Shakhtar Donetsk em agosto de 2007. Após destaque na Ucrânia e na Rússia, foi adquirido pelo Chelsea em 2013 e defendeu os Blues por sete anos, onde viveu seu melhor momento e empilhou títulos, incluindo duas Premier Leagues.

Depois de findar o ciclo em Stamford Bridge, se transferiu para o rival local Arsenal, mas viveu um ano de pouco brilho e optou por voltar ao Timão. A segunda passagem no clube, porém, não empolgou, devido a seguidas lesões. O Fulham manifestou interesse, e a transferência foi acertada; após os dois anos vividos no Craven Cottage, acertou com o Olympiacos, mas atuou apenas três meses na Grécia.

William, ex-jogador do Corinthians, é anunciado pelo Fulham (Foto: Reprodução / X)

🔢 Números de Willian pelo Corinthians

⚽ 85 jogos

🥅 3 gols

📤 6 assistências

✅ 38 vitórias

🟰 31 empates

❌ 16 derrotas