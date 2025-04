Treinador da NBA se junta como proprietário de clube da Premier League

Jason Kidd, ex-jogador de basquete a atual treinador do Dallas Maverick entrou para o grupo de proprietários do Everton. O anúncio aconteceu na última quinta-feira (24).

O técnico americano entrou como dono da Roundhouse Capital Holdings, empresa ligada ao The Friedkin Group, corporação que adquiriu o controle do clube no final de 2024.

— Estou honrado em me juntar à administração do Everton em um momento tão importante: com um novo estádio no horizonte e um futuro brilhante pela frente, é um ótimo momento para assumir o cargo — disse Jason Kidd.

Jason Kidd como treinador do Dallas Maverick (Foto: Alex Goodlett / AFP)

O ex-atleta já havia tentado a compra do Crystal Palace, mas sem sucesso. A entrada do treinador entre os donos do Everton repete outras movimentações de celebridades esportivas em investimentos de clubes. Em 2023, Tom Brady, lenda do futebol americano, tornou-se um dos proprietários do Birmingham City, time da Segunda Divisão inglesa.

Clube anunciou investidor bilionário um dia antes

O Everton anunciou também anunciou nesta semana o investimento bilionário vindo de Christopher Sarofim, presidente da gestora global Fayez Sarofim & Co e novo proprietário do clube.

A chegada do empresário não mudará a gestão do dia a dia do clube. A The Friedkin Group, corporação que adquiriu o controle no final de 2024, ainda é quem participa ativamente nas decisões do Everton. Com quase 40 anos de experiência em investimentos e gestão de fundos, Sarofim vai se tornar Observador do Conselho e investidor do clube.

Everton e Arsenal em campo pela Premier League (Foto: Andy Buchanan / AFP)

— Estou muito feliz por ter a oportunidade de me juntar ao grupo de proprietários do Everton – uma instituição esportiva histórica com um futuro muito promissor. Conheço e admiro a família Friedkin há muitos anos e estou ansioso para trabalhar com Marc Watts, o Grupo Friedkin e todos no Everton para ajudar o clube a atingir seu enorme potencial dentro e fora de campo — afirmou Sarofim.

Com uma fortuna pessoal superior a 3,7 bilhões de dólares (cerca de R$ 21,1 bilhões), Christopher Sarofim também lidera a Fayez Sarofim & Co, gestora de aproximadamente 31 bilhões de dólares (cerca de R$ 177 bilhões) em ativos.